В Израиле опровергли поставку Украине Patriot

О том, что Киев получил такие комплексы, накануне сообщил израильский посол в Украине Михаил Бродский.

Об этом говорится в официальном комментарии ведомства, предоставленном в ответ на запрос издания Ynet.

«Эти утверждения не соответствуют действительности. Израиль не передавал Украине системы Patriot», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Бродский утверждал, что речь идет о старых системах Patriot, которые стояли на вооружении Армии обороны Израиля в 1990-е годы. Именно их, по словам посла, Израиль согласился передать Украине.

«Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине <...>. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», — заявил он в интервью блогеру Маричке Довбенко.