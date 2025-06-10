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Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
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Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

Туркмены возмутились решением Трампа

13:53 1469

Туркменская сторона выразила озабоченность в связи с появлением информации об ограничении въезда в США для граждан республики.

«В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о введении частичного запрета на въезд в США гражданам Туркменистана Министерство иностранных дел заявляет, что такое решение вызывает крайнее непонимание и озабоченность туркменской стороны», - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

МИД страны также напомнил, что Туркменистан, являясь нейтральным государством, статус которого трижды признан резолюциями Генассамблеи ООН, строго выполняет все международные нормы и правила в области миграции.

Согласно указу президента США Дональда Трампа, гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена запрещено посещать США.

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