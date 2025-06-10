В Азербайджане все жарче

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

11 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит 20-22, днем - 27-32° тепла.

В большинстве регионов Азербайджана сохранится сухая погода. Однако в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха в низинах ночью составит 17–22°, днём — от 31 до 36° тепла. В горах ночью ожидается 8–13°, днём — 15–20°.