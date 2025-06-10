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Путин собирает большой Совбез

14:06 1247

Президент России Владимир Путин проведет в Ново-Огареве заседание Совета безопасности (СБ), посвященное вопросам защиты традиционных ценностей, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент проведет заседание Совета безопасности Российской Федерации - не путайте с оперативным совещанием постоянных членов [СБ], это - так называемый большой Совбез, - анонсировал представитель Кремля. - Будет вступительное слово [главы государства]».

Песков добавил, что тема заседания Совбеза – «Вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

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