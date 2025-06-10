Внучка шаха Ирана вышла замуж за еврейского бизнесмена

Иман Пехлеви, внучка последнего шаха Ирана, вышла замуж за американского предпринимателя еврейского происхождения Брэдли Шермана в Париже после закрытой церемонии бракосочетания, состоявшейся ранее в Нью-Йорке, сообщило издание Kayhan Life.

Пара официально зарегистрировала свой брак в Манхэттенском бюро регистрации браков в Нью-Йорке в прошлом месяце. На их официальном бракосочетании присутствовали только близкие члены семьи, включая отца Иман Резу Пехлеви, бывшего наследного принца Ирана. Однако после закрытого празднования в Нью-Йорке Иман и Брэдли устроили роскошную свадьбу для друзей и членов семьи в Париже.

Торжество прошло в минувшие выходные и собрало членов иранской королевской семьи, включая вдову шаха Фару Пехлеви и сестер невесты Нур и Фару.