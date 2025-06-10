USD 1.7000
EUR 1.9379
RUB 2.1492
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Новость дня
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

Внучка шаха Ирана вышла замуж за еврейского бизнесмена

фото
14:55 575

Иман Пехлеви, внучка последнего шаха Ирана, вышла замуж за американского предпринимателя еврейского происхождения Брэдли Шермана в Париже после закрытой церемонии бракосочетания, состоявшейся ранее в Нью-Йорке, сообщило издание Kayhan Life.

Пара официально зарегистрировала свой брак в Манхэттенском бюро регистрации браков в Нью-Йорке в прошлом месяце. На их официальном бракосочетании присутствовали только близкие члены семьи, включая отца Иман Резу Пехлеви, бывшего наследного принца Ирана. Однако после закрытого празднования в Нью-Йорке Иман и Брэдли устроили роскошную свадьбу для друзей и членов семьи в Париже.

Торжество прошло в минувшие выходные и собрало членов иранской королевской семьи, включая вдову шаха Фару Пехлеви и сестер невесты Нур и Фару.

Пара живет в Нью-Йорке. 31-летняя Иман Пехлеви работает в American Express, а ее супруг — руководитель по партнерствам в компании Matternet, занимающейся доставкой с помощью дронов.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, запечатлен танец хора, во время которого жениха и невесту поднимают на стульях — традиция, характерная для еврейских свадеб. Это стало заметным межкультурным акцентом церемонии.

Россия у границ Днепропетровска
Россия у границ Днепропетровска
14:01 1538
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы; все еще актуально
00:52 5516
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни фото; новость дополнена
14:18 1380
Американцы ничего не дали России
Американцы ничего не дали России
14:07 1283
Али Асадов в Узбекистане
Али Асадов в Узбекистане
14:05 571
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых видео; обновлено 14:44
14:44 3485
Масштабная атака на Киев: поврежден и Софийский собор
Масштабная атака на Киев: поврежден и Софийский собор видео; обновлено 13:44
13:44 9777
Россия готовит нападение на Балтию
Россия готовит нападение на Балтию Немецкая разведка
13:21 2052
Масштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване
Масштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване видео
12:49 1307
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность фото и видео; обновлено 14:55
14:55 6261
Москва о словах Мединского про Карабах
Москва о словах Мединского про Карабах
11:59 4430

ЭТО ВАЖНО

Россия у границ Днепропетровска
Россия у границ Днепропетровска
14:01 1538
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы; все еще актуально
00:52 5516
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни фото; новость дополнена
14:18 1380
Американцы ничего не дали России
Американцы ничего не дали России
14:07 1283
Али Асадов в Узбекистане
Али Асадов в Узбекистане
14:05 571
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых видео; обновлено 14:44
14:44 3485
Масштабная атака на Киев: поврежден и Софийский собор
Масштабная атака на Киев: поврежден и Софийский собор видео; обновлено 13:44
13:44 9777
Россия готовит нападение на Балтию
Россия готовит нападение на Балтию Немецкая разведка
13:21 2052
Масштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване
Масштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване видео
12:49 1307
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность фото и видео; обновлено 14:55
14:55 6261
Москва о словах Мединского про Карабах
Москва о словах Мединского про Карабах
11:59 4430
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться