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Имрана Алиева и его товарищей судят за контрабанду

Инара Рафикгызы
15:03 175

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу руководителя сайта Мəclis.info Имрана Алиева, общественного активиста Эльгиза Гахрамана и Тамеллы Мусаевой.

Имран Алиев

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Романа Алекперли гособвинитель Джавдат Мехралиев огласил обвинительный акт. Согласно обвинению, сайт Мəclis.info и связанные с ним аккаунты в социальных сетях не были зарегистрированы в установленном законом порядке. Обвиняемые, по версии обвинения, «использовали этот сайт для получения грантов от иностранных донорских организаций, которые ввозились в страну контрабандным путем без декларирования на таможне».

Кроме того, обвиняемые якобы использовали поддельные документы при совершении этих действий. Также их обвиняют в совершении данных преступлений совместно с фигурантами дела Abzas Media. Все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными.

В качестве потерпевшей стороны выступает Гянджинское региональное налоговое управление. Следующее заседание назначено на 17 июня.

Напоминаем, что Имран Алиев был арестован 19 апреля прошлого года. Позднее по этому делу были привлечены к ответственности Эльгиз Гахраман и Тамелла Мусаева, в отношении которых избрана мера пресечения в виде надзора полиции.

Обвиняемые проходят по статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 192.2.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода), 192.2.3 (совершенное организованной группой), 193-1.3.1 (легализация имущества, полученного преступным путем), 193-1.3.2 (совершенное в крупном размере), 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой), 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой), 320.1 (подделка документов) и 320.2 (использование поддельных документов).

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