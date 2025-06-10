Россия массово отправляет военную технику в Африку

Военные амбиции президента России Владимира Путина простираются не только на Украину и страны Восточной Европы, из которых он требует вывести войска НАТО и на границе с которыми наращивает военное присутствие. Крупные поставки вооружений Россия в этом году осуществила в Африку, где подконтрольные Министерству обороны подразделения пытаются сменить наемников ЧВК «Вагнер» и сдружиться с военными хунтами, выгнавшими после переворотов из своих стран западные войска.

В обход западных санкций Москва отправляет грузовыми судами танки, бронемашины, артиллерию и другое дорогостоящее оборудование в Западную Африку, сообщило агентство Associated Press, отследившее поставки по спутниковым снимкам и радиосигналам. Караван судов под российским флагом почти месяц шел из Балтийского моря. По словам европейских военных, которые за ним также внимательно наблюдали, корабли перевозили гаубицы, оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другую военную технику в адрес созданного при Минобороны РФ Африканского корпуса.

В конце мая, как показали проанализированные AP спутниковые снимки, корабли причалили в Конакри, Гвинея, и разгрузились там. В этот же порт в январе другие суда доставили из России танки, бронемашины и прочую технику, которая затем была переправлена по суше в соседнюю Мали, свидетельствуют данные европейских военных и видеозапись длинного конвоя, сделанная малийским блогером. Согласно геолокации, запись была произведена на шоссе, ведущем в малийскую столицу Бамако. Военная техника из майской доставки также затем была замечена на дороге в Мали.

В майской доставке техники участвовали находящиеся под западными санкциями суда Patria и Baltic Leader. Последнее, в частности, попало под ограничительные меры в 2022 г., так как задействовалось в перевозке оружия для России и было связано с компаниями «МГ-Флот» (ранее – «Трансморфлот») и «ПСБ Лизинг», которые также были включены в черные списки.

По оценке военных, с которыми поговорила AP, основное вооружение, в частности, артиллерия и оборудование для РЭБ, предназначено не для малийских вооруженных сил, а для российского Африканского корпуса. Он также получает воздушную поддержку: в последние месяцы спутники зафиксировали на авиабазе в Бамако по меньшей мере один истребитель-бомбардировщик Су-24.

Ранее Франция имела сильное военное присутствие в Африке и помогала бороться с вооруженными повстанцами в Мали, а также соседних Буркина-Фасо и Нигере. Но в 2020-2023 гг. после военных переворотов в этих странах Франция вывела свои войска, покинуть базу в Нигере пришлось и американскому контингенту. Военным властям в этих странах, а также в ряде других, таких как Центральная Африканская Республика, Судан и пр., помогала ЧВК «Вагнер», зачастую в обмен на лицензии на добычу полезных ископаемых, включая золото.

После бунта и смерти лидера ЧВК Евгения Пригожина его наемников подобрало под себя Минобороны, создавшее Африканский корпус.

По данным Евросоюза, его курирует генерал-майор Андрей Аверьянов, командир войсковой части 29155, одного из самых печально известных подразделений военной разведки ГРУ – Главного управления Генштаба. Эта часть занимается диверсиями, операциями по политическому вмешательству и кибервойнами, направленными против Запада.