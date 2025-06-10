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Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
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Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

Зеленский обвиняет Орбана

15:15 1070

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует войну России против Украины в своих политических целях, но не осознает возможных последствий.

Об этом он рассказал в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

«Он использует Украину в своих интересах. Но он не понимает, к чему это приведет: к радикализации венгерского общества и росту антиукраинских настроений. Отказываясь помогать нам, он фактически работает на Путина. Именно поэтому я сказал, что Виктор совершает серьезную историческую ошибку. Это моё личное мнение. Я не могу улыбаться и делать вид, что всё в порядке, когда вижу реальную ситуацию», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, политика должна отражать реальность, и если Орбан готов к конструктивному диалогу, Украина готова определить границы такого взаимодействия.

«Но как он может использовать мое лицо для своих выборов? Я не давал на это разрешения! Я — президент другой страны. Неэтично использовать меня во внутренней политике! Плакатов с Орбаном нет в других странах, потому что это неправильно», — заявил украинский лидер.

Ранее в Венгрии появились агитационные плакаты с изображением Зеленского, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейской народной партии Манфреда Вебера. На них размещён призыв: «Голосуйте в 2025 году за членство Украины в ЕС. Не позволяйте им решать за нас!»

Ранее венгерский премьер заявил, что Украина терпит поражение в войне с Россией. По его мнению, Москва не достигла всех своих целей, но Киев все равно проигрывает.

Кроме того, Орбан выразил уверенность, что конфликт не перерастет в глобальную войну, поскольку Россия, по его словам, «слишком слаба, чтобы атаковать НАТО».

Зеленский призвал венгерские власти не использовать украинскую тему во внутриполитической борьбе, на что Орбан ответил резко: «Господин Президент! Мнение венгерского народа определяют не Киев и не брюссельские бюрократы. Без Венгрии не будет вступления Украины в ЕС. Каждый венгр выскажется по этому вопросу — нравится вам это или нет. Так у нас здесь принято».

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