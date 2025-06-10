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Переговоры о территориях Зеленский проведет с Путиным

15:17 1294

Украинская делегация имеет мандат обсуждать с Россией гуманитарные вопросы на основе украинского меморандума, мандата по обсуждению суверенитета и территориальной целостности Украины она не имеет, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для венгерского издания Válasz Online. Его слова приводит Интерфакс-Украина.

«Наш меморандум является основой для переговоров. На основе этого наша делегация имеет мандат обсуждать гуманитарные вопросы - судьбу военнопленных и похищенных детей - или перемирие. Однако она не имеет мандата обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это наш конституционный вопрос», - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории российскими: «Мы также неоднократно заявляли: если мы получим соответствующие гарантии безопасности, что Путин не сможет продолжать войну, тогда у нас будет время решить территориальные вопросы. Дипломатическим путем, а не оружием».

«Это моя работа - вести переговоры о территориях», - заявил Зеленский, добавив, что обсуждать эту тему он готов только с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, Украина хочет закончить войну, однако для этого необходима воля обеих сторон: «Если другая сторона не готова к этому, она всегда что-то придумает».

«Они (россияне) даже сказали нашей делегации: мы знаем, что наш меморандум является ультиматумом, и вы его не примете. Следовательно, вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян. Поэтому нам нужны сильные посредники: чтобы они не могли отказаться от достигнутых на переговорах договоренностей», - сказал Зеленский.

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