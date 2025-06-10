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Азербайджанцам установят новые тарифы на свет и газ

обновлено 16:01
16:01 3349

С 1 июля 2028 года регулируемые цены (тарифы) в секторе газоснабжения Азербайджана будут устанавливаться регулятором и публиковаться на его официальном сайте. Это следует из законопроекта «О газоснабжении», обсуждаемого сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

В перечень регулируемых тарифов входят:

  • оптовые тарифы на газ;

  • тарифы на транспортировку газа;

  • тарифы на услуги по хранению газа;

  • тарифы на распределение газа (вступают в силу с 1 января 2027 года);

  • розничные тарифы на газ для потребителей;

  • цены на услуги по подключению к газотранспортной сети;

  • цены на услуги подключения к газораспределительной сети;

  • фиксированный тариф.

Фиксированный тариф будет применяться ежемесячно к каждому потребителю и предназначен для покрытия части постоянных затрат, не зависящих от объема потребления газа.

Согласно законопроекту, регулирование тарифов на распределение газа будет осуществляться определённым исполнительной властью органом с 1 января 2027 года по 1 июля 2028 года. Все остальные тарифы будут регулироваться с момента вступления закона в силу. До 1 июля 2028 года полномочия регулятора будут временно осуществляться соответствующим органом исполнительной власти.

Потери, учитываемые при формировании тарифов, будут рассчитываться согласно правилам, установленным в законе. Кроме того, с 1 июля 2028 года расчёты между субъектами газоснабжения и потребителями будут осуществляться на основе правил коммерческого учёта газа.

Также предусмотрена уплата регуляторного сбора операторами газотранспортной и газораспределительной систем, газохранилищ, а также оптовыми и розничными продавцами газа. Порядок уплаты и размер сбора будут определяться соответствующим органом исполнительной власти по согласованию с другим уполномоченным органом. Сумма сбора будет перечисляться на счёт регулятора до 1 июля 2028 года.

*** 15:18 

В Азербайджане может быть введен фиксированный тариф на электроэнергию. Это предусмотрено в проекте поправок в закон «Об электроэнергетике».

Документ обсужден на сегодняшнем заседании парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно проекту, фиксированный тариф - это ежемесячный тарифный элемент, применяемый к каждому потребителю с целью возмещения определенной регулятором части затрат постоянного характера, не зависящих от уровня потребления электроэнергии.

Фиксированный тариф не связан с объемом потребления, применяется независимо от категории потребителя и используется для покрытия определенных расходов оператора распределительной системы.

Документ также определяет права и обязанности поставщика и потребителя в связи с внедрением нового тарифного механизма.

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