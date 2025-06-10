Встречи в Стамбуле зашли в тупик. Что предлагает Украина?

По словам Тихого, украинская и российская делегации уже дважды встречались в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Эти переговоры принесли ограниченные результаты лишь в гуманитарной плоскости, прежде всего в вопросах обмена пленными.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.

Фундаментальным условием для дальнейшего развития дипломатических усилий остается прекращение огня. Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность остановки боевых действий.

«Других результатов нет по причине неконструктивной позиции России. Вместо шагов навстречу ультиматумы и нереалистичные требования», — подчеркнул представитель МИД.

Тихий отметил, что процесс обмена пленными продолжается и без встреч на высоком уровне. Он поставил под сомнение необходимость участия в переговорах министра обороны, если дискуссия ограничивается гуманитарной тематикой, не затрагивая ключевой вопрос — прекращение огня.

Украинская сторона еще до стамбульских встреч передала России мирный план и свои предложения. Однако до сих пор не получено ни ответа, ни конструктивной реакции. Вместо этого, по словам Тихого, звучат только ультимативные заявления.

«Если переговорщики, направленные Россией, не уполномочены обсуждать прекращение огня, тогда необходима встреча лидеров, - заявил он. - Президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Но с российской стороны мы видим лишь уклонение».

МИД призывает международных партнеров не ожидать подвижек от дипломатических формальностей, а усиливать давление на Россию. По мнению Тихого, именно отсутствие реального давления сделало предыдущие переговоры малорезультативными.

«Если бы давление было раньше, возможно, встречи в Стамбуле дали бы конкретные результаты», — подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский уже подчеркивал: только президент России способен принять решение о прекращении огня. Однако, по его мнению, Владимир Путин избегает прямых переговоров.