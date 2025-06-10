Зеленский объяснил, как Запад может заставить Путина пойти на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online раскрыл, как в феврале предлагал главе США Дональду Трампу механизм принуждения России к миру.
«Вот пакет с оружием и ракетами. Ключ к запуску у нас. Договаривайтесь о прекращении огня, иначе мы передаем ключ украинцам», – заявил тогда Зеленский американскому лидеру.
По его словам, такой ультиматум мог бы заставить Кремль пойти на переговоры. «Путину это не понравилось бы, но нельзя обсуждать территориальные вопросы, пока не остановлена война», – пояснил президент.
Зеленский подчеркнул, что для реального давления на Москву нужны совместные действия Запада и Китая: «Где заявления США или Китая: «Прекратите огонь, иначе мы вооружим Украину?»
Россияне, по его мнению, «боятся не войны, а последствий – например, ракет, которые могут ударить по ним».
Украинский лидер назвал свою стратегию «миром через силу» и выразил надежду, что «сильные страны осознают необходимость решительных действий».
Он также отметил, что Путин «не хочет мира, а лишь ищет поводы для новой эскалации».