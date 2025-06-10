Сотрудники ФСБ в руководстве Telegram

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России может следить за пользователями Telegram по всему миру, несмотря на заявления создателя мессенджера Павла Дурова о его абсолютной защищенности. Это показало расследование «Важных историй».

Как выяснили журналисты издания, все сообщения, отправленные в Telegram, расшифровываются и хранятся на серверах, а не на устройствах, как в случае с WhatsApp и Signal, которые используют сквозное шифрование во всех чатах.

При этом серверы мессенджера принадлежат малоизвестной компании с карибских островов Антигуа и Барбуда Global Network Management (GNM), которая передала в пользование Telegram более 10 тыс. IP-адресов.

Владельцем компании оказался уроженец Тольятти Владимир Веденеев. В 2018 году он предстал в суде в Майами, где подтвердил, что GNM занимается установкой клиентского оборудования для мессенджера Дурова и последующей его технической поддержкой. Также Веденеев сообщил суду, что половина сотрудников компании находится в России, где у GNM есть офис в Санкт-Петербурге.

Из материалов процесса следовало, что Веденеев не только владелец компании, обслуживающей почти всю инфраструктуру Telegram, но и занимает должность финансового директора в самом мессенджере. До 2020 года IP-адреса Telegram, которые сегодня контролирует GNM, принадлежали другой компании из Петербурга — «Глобалнет».