USD 1.7000
EUR 1.9379
RUB 2.1492
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Новость дня
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

Сотрудники ФСБ в руководстве Telegram

15:47 1028

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России может следить за пользователями Telegram по всему миру, несмотря на заявления создателя мессенджера Павла Дурова о его абсолютной защищенности. Это показало расследование «Важных историй».

Как выяснили журналисты издания, все сообщения, отправленные в Telegram, расшифровываются и хранятся на серверах, а не на устройствах, как в случае с WhatsApp и Signal, которые используют сквозное шифрование во всех чатах.

При этом серверы мессенджера принадлежат малоизвестной компании с карибских островов Антигуа и Барбуда Global Network Management (GNM), которая передала в пользование Telegram более 10 тыс. IP-адресов.

Владельцем компании оказался уроженец Тольятти Владимир Веденеев. В 2018 году он предстал в суде в Майами, где подтвердил, что GNM занимается установкой клиентского оборудования для мессенджера Дурова и последующей его технической поддержкой. Также Веденеев сообщил суду, что половина сотрудников компании находится в России, где у GNM есть офис в Санкт-Петербурге.

Из материалов процесса следовало, что Веденеев не только владелец компании, обслуживающей почти всю инфраструктуру Telegram, но и занимает должность финансового директора в самом мессенджере. До 2020 года IP-адреса Telegram, которые сегодня контролирует GNM, принадлежали другой компании из Петербурга — «Глобалнет».

Еще одна зеленая зона в Баку под угрозой уничтожения
Еще одна зеленая зона в Баку под угрозой уничтожения видео
16:34 758
Европа готовит удар по нефтедоходам России
Европа готовит удар по нефтедоходам России
16:31 638
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность фото и видео; обновлено 14:55
14:55 7220
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17? главный вопрос; все еще актуально
01:42 7197
Ильхам Алиев утвердил соглашение о безвизе с Китаем
Ильхам Алиев утвердил соглашение о безвизе с Китаем
15:52 988
Россия у границ Днепропетровска
Россия у границ Днепропетровска
14:01 2877
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы; все еще актуально
00:52 5774
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни фото; новость дополнена
14:18 2835
Американцы ничего не дали России
Американцы ничего не дали России
14:07 2302
Али Асадов в Узбекистане
Али Асадов в Узбекистане
14:05 972
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых видео; обновлено 16:06
16:06 5840

ЭТО ВАЖНО

Еще одна зеленая зона в Баку под угрозой уничтожения
Еще одна зеленая зона в Баку под угрозой уничтожения видео
16:34 758
Европа готовит удар по нефтедоходам России
Европа готовит удар по нефтедоходам России
16:31 638
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность фото и видео; обновлено 14:55
14:55 7220
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17? главный вопрос; все еще актуально
01:42 7197
Ильхам Алиев утвердил соглашение о безвизе с Китаем
Ильхам Алиев утвердил соглашение о безвизе с Китаем
15:52 988
Россия у границ Днепропетровска
Россия у границ Днепропетровска
14:01 2877
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы; все еще актуально
00:52 5774
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни фото; новость дополнена
14:18 2835
Американцы ничего не дали России
Американцы ничего не дали России
14:07 2302
Али Асадов в Узбекистане
Али Асадов в Узбекистане
14:05 972
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых видео; обновлено 16:06
16:06 5840
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться