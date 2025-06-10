Зеленский удивился: почему Венгрия собирает военную информацию об Украине?

По словам главы государства, военная служба нацбезопасности Венгрии также пыталась выяснить, как жители Закарпатья будут относиться к присутствию венгерских миротворцев. Он отметил, что спрашивал представителей НАТО о действиях Венгрии, на что ему ответили, что с Будапештом не согласовывали ничего подобного.

«Как нам реагировать на это во время войны? Я не говорю, что Будапешт чего-то хочет, но если нет, то для кого он собирает информацию? Я спросил у представителей НАТО, обращались ли они к венграм с просьбой собрать данные по таким вопросам. Они ответили, что нет», - сказал Зеленский.

Кроме того, у президента Украины спросили, возможно ли наладить отношения с Венгрией после шпионского скандала и вопреки многим другим разногласиям. Зеленский ответил, что это возможно при взаимном уважении, но напомнил, что Будапешт неоднократно пытался вмешаться во внутренние дела Украины.

«Скажем так: Будапешт десятками разных способов пытался вмешаться во внутренние дела Украины... Незаконную выдачу паспортов на Закарпатье мы прекратили еще до войны. Большинство случаев мы урегулировали тихо, между собой. Почему мы обнародовали текущее дело? У нас есть дополнительные фотографии и видеозаписи различных встреч, организованных венгерской Военной службой национальной безопасности на территории Венгрии, которые мы также опубликуем, если это будет необходимо. Я не хочу никому угрожать, но у нас действительно есть все. В том числе и то, как KNBSZ платила своему агенту. Мы все задокументировали. Венгерская сеть создавалась с 2021 года, а вопросы военного характера задавались в 2024-25 годах. Последний обмен информацией состоялся 25 марта этого года», - поделился президент Украины.

Помимо этого Зеленский возмутился тем, что Венгрия искала уязвимые места в приграничном регионе Украины. Он добавил, что венгры также хотели получить информацию о том, где Украина разместила зенитно-ракетные комплексы С-300.