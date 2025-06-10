USD 1.7000
EUR 1.9379
RUB 2.1492
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
Новость дня
Трамп отправляет новую армию на Калифорнию

Зеленский удивился: почему Венгрия собирает военную информацию об Украине?

15:54 799

Военная служба нацбезопасности Венгрии (KNBSZ) интересовалась местоположением систем противовоздушной обороны (ПВО) и военных подразделений на территории Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

По словам главы государства, военная служба нацбезопасности Венгрии также пыталась выяснить, как жители Закарпатья будут относиться к присутствию венгерских миротворцев. Он отметил, что спрашивал представителей НАТО о действиях Венгрии, на что ему ответили, что с Будапештом не согласовывали ничего подобного.

«Как нам реагировать на это во время войны? Я не говорю, что Будапешт чего-то хочет, но если нет, то для кого он собирает информацию? Я спросил у представителей НАТО, обращались ли они к венграм с просьбой собрать данные по таким вопросам. Они ответили, что нет», - сказал Зеленский.

Кроме того, у президента Украины спросили, возможно ли наладить отношения с Венгрией после шпионского скандала и вопреки многим другим разногласиям. Зеленский ответил, что это возможно при взаимном уважении, но напомнил, что Будапешт неоднократно пытался вмешаться во внутренние дела Украины.

«Скажем так: Будапешт десятками разных способов пытался вмешаться во внутренние дела Украины... Незаконную выдачу паспортов на Закарпатье мы прекратили еще до войны. Большинство случаев мы урегулировали тихо, между собой. Почему мы обнародовали текущее дело? У нас есть дополнительные фотографии и видеозаписи различных встреч, организованных венгерской Военной службой национальной безопасности на территории Венгрии, которые мы также опубликуем, если это будет необходимо. Я не хочу никому угрожать, но у нас действительно есть все. В том числе и то, как KNBSZ платила своему агенту. Мы все задокументировали. Венгерская сеть создавалась с 2021 года, а вопросы военного характера задавались в 2024-25 годах. Последний обмен информацией состоялся 25 марта этого года», - поделился президент Украины.

Помимо этого Зеленский возмутился тем, что Венгрия искала уязвимые места в приграничном регионе Украины. Он добавил, что венгры также хотели получить информацию о том, где Украина разместила зенитно-ракетные комплексы С-300.

Еще одна зеленая зона в Баку под угрозой уничтожения
Еще одна зеленая зона в Баку под угрозой уничтожения видео
16:34 762
Европа готовит удар по нефтедоходам России
Европа готовит удар по нефтедоходам России
16:31 643
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность фото и видео; обновлено 14:55
14:55 7220
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17? главный вопрос; все еще актуально
01:42 7198
Ильхам Алиев утвердил соглашение о безвизе с Китаем
Ильхам Алиев утвердил соглашение о безвизе с Китаем
15:52 992
Россия у границ Днепропетровска
Россия у границ Днепропетровска
14:01 2878
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы; все еще актуально
00:52 5775
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни фото; новость дополнена
14:18 2836
Американцы ничего не дали России
Американцы ничего не дали России
14:07 2302
Али Асадов в Узбекистане
Али Асадов в Узбекистане
14:05 972
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых видео; обновлено 16:06
16:06 5842

ЭТО ВАЖНО

Еще одна зеленая зона в Баку под угрозой уничтожения
Еще одна зеленая зона в Баку под угрозой уничтожения видео
16:34 762
Европа готовит удар по нефтедоходам России
Европа готовит удар по нефтедоходам России
16:31 643
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность
Протесты и беспорядки в Калифорнии: полицию привели в повышенную готовность фото и видео; обновлено 14:55
14:55 7220
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17?
Может ли Армения получить французские Rafale в ответ на покупку Азербайджаном истребителей JF-17? главный вопрос; все еще актуально
01:42 7198
Ильхам Алиев утвердил соглашение о безвизе с Китаем
Ильхам Алиев утвердил соглашение о безвизе с Китаем
15:52 992
Россия у границ Днепропетровска
Россия у границ Днепропетровска
14:01 2878
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии
Обещал мир в Украине, а начал войну в Калифорнии продолжение главной темы; все еще актуально
00:52 5775
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни
Ильхам Алиев на открытии нового здания Госкомтаможни фото; новость дополнена
14:18 2836
Американцы ничего не дали России
Американцы ничего не дали России
14:07 2302
Али Асадов в Узбекистане
Али Асадов в Узбекистане
14:05 972
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых
Бойня в австрийской школе: много погибших и раненых видео; обновлено 16:06
16:06 5842
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться