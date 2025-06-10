ЕС готовится резко снизить ценовой потолок на российскую нефть

Европейская комиссия рассматривает возможность снижения потолка цен на российскую нефть с текущих $60 до $45 за баррель в рамках нового, 18-го пакета санкций против РФ.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным источников издания, исполнительный орган ЕС, кроме этого, хочет запретить членам блока использовать любую российскую энергетическую инфраструктуру.
В случае поддержки ограничений государствами-членами будет также расширен перечень подсанкционных российских банков и судов теневого флота, который использует РФ для обхода ограничений ЕС.
Кроме новых санкций для Москвы предложение Еврокомиссии, по данным издания, также будет включать гарантии, которые помогут защитить Бельгию, где заморожено 190 миллиардов евро активов российского Центрального банка.