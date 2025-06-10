Европа готовит удар по нефтедоходам России

Двумя основными пунктами 18-го пакета санкций Евросоюза против России станут попытка ограничить ее нефтедолларовые доходы и не допустить возобновления работы «Северных потоков». Еврокомиссия также постарается защитить от возможных исков со стороны Москвы Бельгию, где заморожены 190 млрд евро российских валютных резервов.

Предложения по новым санкциям, которые готовятся на фоне застопорившегося процесса мирного урегулирования в Украине, Еврокомиссия планирует представить во вторник, пишет Financial Times. Как рассказали газете три знакомых с ними человека, в него включено снижение ценового потолка для российской нефти с нынешних $60 до $45 за баррель. Кроме того, предусматривается запрет на эксплуатацию российской энергетической инфраструктуры, включая «Северные потоки».

О запрете «Северных потоков» с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен ранее договорился новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Канцлер стремится подавить любые дебаты о выгодах потенциального возобновления газового сотрудничества с Москвой на фоне сообщений о том, что российские и американские бизнесмены обсуждали возможность запустить оставшуюся нитку «Северного потока – 2», а некоторые политики и промышленники в восточных землях ФРГ заговорили о возвращении к закупкам у «Газпрома» в случае мирного урегулирования в Украине.

В ЕС и США также хотят оказать дополнительное экономическое давление на Россию с целью принудить ее к мирным переговорам. Правда, Вашингтон занимает неоднозначную позицию. Президент Дональд Трамп на прошлой неделе на встрече с Мерцем сравнил Россию и Украину с детьми, которым, возможно, нужно дать подраться, прежде чем разнимать. В Сенате между тем подготовлен законопроект о введении 500%-ных пошлин против стран, которые покупают российские энергоресурсы. Но из-за нежелания администрации ужесточать санкции сенаторы в последние дни ослабили попытки запустить процесс одобрения законопроекта.