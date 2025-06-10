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Еще одна зеленая зона в Баку под угрозой уничтожения

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Ульвия Худиева, собкор
16:34 768

В Хатаинском районе Баку, на проспекте Гянджа, в окружении нескольких жилых домов, под угрозой уничтожения находится зеленая зона. Несколько дней назад на территории произошел пожар, в результате сгорели десятки деревьев и кустарников, в том числе плодовые деревья. Сейчас место напоминает руины: обгоревшие ветви и бытовой мусор до сих пор не убраны. Поврежден также водопровод, проложенный для полива растений, остальные деревья начали засыхать. Судя по всему, в скором времени от зеленой зоны останется только воспоминание.

Жители утверждают, что территория уничтожается намеренно. За последние несколько лет это уже шестой по счету пожар. Один из местных жителей сообщил haqqin.az, что последний инцидент произошел ночью. Огонь уничтожил примерно 500 квадратных метров зеленых насаждений.

На проспекте Гянджа уже не осталось ни одного пустующего участка. Жители подозревают, что на эту территорию положила глаз некая строительная компания. Стройбароны действуют по отработанной тактике: сначала уничтожают зеленые насаждения, чтобы последующее строительство не вызывало сильного общественного недовольства.

Житель по имени Насими рассказал, что эта зеленая зона была местом отдыха для жильцов окрестных домов, а большинство плодовых деревьев посажены самими жителями. Несмотря на неоднократные пожары в последние годы, никто так и не был привлечен к ответственности, или по крайней мере об этом ничего не известно. «За последние пять-шесть лет предпринимались разные попытки уничтожить это место, но нам каждый раз удавалось этому помешать», — отметил он.

По словам жителей, слухи о строительстве четырех многоэтажных домов на месте зеленой зоны ходят уже несколько лет. Время от времени на территории появляются незнакомцы, что еще больше усиливает их подозрения. Несколько лет назад вдруг засохли два больших тутовых дерева: жители заподозрили, что в почву под ними вылили химическое вещество.

От станции метро «Ахмедлы» до конца проспекта Гянджа не осталось свободных участков. Вдоль дорог, во дворах, рядом с парком и даже на разделительных полосах построены кафе, рестораны, торговые объекты и прилавки, расположенные вплотную друг к другу. Кроме того, возведено множество многоэтажек. Жители рассказали, что несколько лет назад, несмотря на многочисленные протесты, по данному адресу строились новые дома. Также на соседней улице построили новый жилой комплекс. С обеих сторон дороги начали работать крупные торговые центры и рестораны. Территория настолько перегружена, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на улице не останется даже места для остановки.

Жители подчеркивают, что на проспекте Гянджа и без того крайне мало зеленых зон, и требуют восстановить уничтоженную территорию и взять ее под контроль.

В Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили haqqin.az, что инцидент с пожаром расследуется. Выяснилось, что пожар на зеленой территории по адресу: проспект Гянджа, 25 нанес природе ущерб в 13 440 манатов. По факту составлен акт. Документы готовятся к передаче в правоохранительные органы для установления причин пожара и привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законом. Для ликвидации последствий происшествия министерство направило обращение в Бакинское объединение озеленения и Исполнительную власть Хатаинского района с предложением посадить на месте сгоревших деревьев новые — в посадочный сезон.

В ИВ района сообщили, что на месте побывали специалисты различных ведомств, в том числе сотрудники Министерства экологии. Было зафиксировано точное количество сгоревших деревьев. Представители ИВ и других соответствующих структур выяснят, пожар был случайным или преднамеренным. В связи с этим территория взята под контроль.

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