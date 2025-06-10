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Во Франции кровавое нападение в школе

16:39 651

Во Франции 15-летний ученик зарезал 31-летнюю помощницу педагога во время плановой проверки рюкзаков у ворот учебного заведения в городе Ножане.

По данным Le Figaro, трагедия случилась утром 10 июня, когда школьный персонал проводил стандартные меры безопасности. Жертва скончалась на месте от полученных ножевых ранений.

Президент Макрон оперативно отреагировал на инцидент, назвав произошедшее «бессмысленной волной насилия» в своем обращении в соцсети X.

Подозреваемый, ученик 9 класса, был немедленно задержан школьным жандармом, получившим легкое ранение руки во время операции. В настоящее время подросток содержится под стражей, а следствие устанавливает мотивы преступления.

Этот случай стал третьим эпизодом школьного насилия в Европе за последние недели. В тот же день в австрийском Граце произошла массовая стрельба, унесшая жизни 11 человек. Ранее, в конце мая, в берлинской школе 13-летний подросток тяжело ранил одноклассника ножом.

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