Во Франции кровавое нападение в школе

По данным Le Figaro, трагедия случилась утром 10 июня, когда школьный персонал проводил стандартные меры безопасности. Жертва скончалась на месте от полученных ножевых ранений.

Во Франции 15-летний ученик зарезал 31-летнюю помощницу педагога во время плановой проверки рюкзаков у ворот учебного заведения в городе Ножане.

Президент Макрон оперативно отреагировал на инцидент, назвав произошедшее «бессмысленной волной насилия» в своем обращении в соцсети X.

Подозреваемый, ученик 9 класса, был немедленно задержан школьным жандармом, получившим легкое ранение руки во время операции. В настоящее время подросток содержится под стражей, а следствие устанавливает мотивы преступления.

Этот случай стал третьим эпизодом школьного насилия в Европе за последние недели. В тот же день в австрийском Граце произошла массовая стрельба, унесшая жизни 11 человек. Ранее, в конце мая, в берлинской школе 13-летний подросток тяжело ранил одноклассника ножом.