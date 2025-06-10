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«Чудовищные разрушения»: опубликованы кадры поднятого эсминца КНДР

16:52 364

Эсминец типа «Чхве Хен», перевернувшийся во время неудачного спуска на воду, теперь находится в сухом доке.

Новые спутниковые снимки, опубликованные The War Zone, демонстрируют масштаб повреждений надводной части корабля.

Согласно заявлению Корейского центрального информационного агентства, «детальный подводный и внутренний осмотр подтвердил, что, вопреки первоначальным сообщениям, пробоин в днище нет, корпус правого борта поцарапан, а в кормовую часть попало некоторое количество морской воды». Пропагандисты утверждают, что «степень повреждений не является серьезной».

Однако спутниковые фото свидетельствуют об обратном: надстройка корабля явно имеет значительные структурные повреждения. Если вода действительно проникла внутрь (что весьма вероятно), это могло нанести ущерб механизмам и электронике судна.

Инцидент произошел 21 мая во время спуска на воду второго северокорейского эсминца нового типа водоизмещением 5000 тонн. Как сообщали СМИ, причиной аварии стали халатность и ошибки в координации: спусковые салазки в кормовой части отсоединились первыми, вызвав крен. Позже в сеть попали кадры опрокинувшегося корабля.

Для сравнения: головной эсминец «Чхве Хен» был успешно спущен в апреле. На фотографиях видно, что он оснащен установками вертикального пуска для ракет нескольких типов.

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