В Баку судят разбойника Тагиева

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова было оглашено обвинительное заключение. Согласно материалам обвинения, Тагиев с 1995 по 1999 год создал преступное сообщество (банду) и вместе с другими ее членами совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений в различных районах Баку.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу находившегося в розыске на протяжении многих лет Халида Тагиева, обвиняемого в создании банды и совершении ряда тяжких преступлений на территории столицы.

В обвинении указано, что 2 сентября 1998 года он совершил нападение на частный жилой дом в поселке Амирджан, убив хозяина дома Мамеда Гаджиева. В конце сентября того же года он убил Арифа Гулиева в поселке Бильгя Сабунчинского района, а 11 сентября 1999 года — Захида Велиева.

Кроме того, Халид Тагиев обвиняется в участии в составе преступной группы в таких преступлениях, как кражи, разбои, угон транспортных средств, хищение официальных документов и печатей, самовольное присвоение имени должностного лица, хищение государственного имущества, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения, а также попытка незаконного пересечения государственной границы с использованием поддельных документов.

Судья разъяснил обвиняемому его права и обязанности, а также поинтересовался, признает ли тот свою вину. Судья отметил, что в случае подтверждения обвинений Тагиева ожидает пожизненное лишение свободы.

Обвиняемый частично признал вину, подтвердив, что совершил убийство трех человек. В то же время он не согласился с другими выдвинутыми против него обвинениями.

Очередное судебное заседание назначено на 8 июля.

Отметим, что, согласно официальной информации, в отношении Халида Тагиева расследование проводилось следственным управлением Генеральной прокуратуры по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, действовавшего до 1 сентября 2000 года. В отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он был объявлен в международный розыск. Халида Тагиева задержали сотрудники правоохранительных органов 12 февраля этого года. 29 апреля 2025 года ему были предъявлены новые обвинения по статьям 70 и 94 (пункты 1, 6, 7, 8) Уголовного кодекса, действовавшего до 1 сентября 2000 года, а также по статьям 29, 318.1 и 320.2 ныне действующего Уголовного кодекса.