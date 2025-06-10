Демократия? Американцы в поддержку насилия Трампа

У Дональда Трампа новая цель. Еще на прошлой неделе он увлеченно атаковал Илона Маска. Начиная с понедельника президент развернул свои пушки. Теперь они направлены против губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома. Совершенно очевидно, что Трамп выжидал момент, чтобы ударить по своему на данный момент главному политическому противнику и по всему столь ненавистному ему либеральному штату. Он хотел эту войну, и он ее начал. «Вот сцены, которые породил Трамп, - говорит на местном телевидении Ньюсом, показывая горящие автомобили и столкновения протестующих с полицейскими. - Конечно, это была его политическая цель».

Губернатор абсолютно убежден, что не было никакой необходимости посылать в Лос-Анджелес бойцов Национальной гвардии (тем более через сутки после прибытия первых батальонов удвоить их число), а также развертывать почти 700 морских пехотинцев. Вечером в пятницу и утром в субботу волнения уже пошли на спад. Но тут появились военные и страсти вспыхнули с новой силой. Трамп говорит, что Лос-Анджелес «был оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками», которых он «выгонит и очистит город». Калифорния, прежде всего «Город ангелов», является домом для 1 миллиона мигрантов, не имеющих документов. Но гораздо больше тех, кто устроился в Америке вполне легально, кто трудится от зари до зари, чтобы обеспечить свои семьи, и платит налоги. По опросу, проведенному недавно Public Policy Institute of California, 7 из 10 жителей штата считают, что «Калифорния лишь выигрывает, имея столько людей с трудовыми навыками и квалификацией». И теперь калифорнийцы были возмущены тем, что сотрудники федеральной Иммиграционной службы начали вытаскивать граждан прямо с их рабочих мест в магазинах стройматериалов Home Depot или небольших продуктовых магазинчиков Seven Eleven. «Я думаю, что он (Трамп) начал войну против нас, живущих в Лос-Анджелесе, - говорит Ди Джей Вон, который в знак протеста каждый день выходит на площадь перед городским советом с барабаном в руках. «Люди потеряли всякий сон, - сетует 46-летняя Минерва Вилья, владелица продуктовой лавки. - Все боятся идти на рынок. Я потеряла моих покупателей, посмотрите, все вокруг пусто».

«Он (Трамп) всего лишь шесть месяцев провел в должности, - говорит 82-летний Джеймс Кен, выходец из Японии. - А впереди еще три с половиной года. Он может прийти за каждым из нас». Как американцам пережить эти 3.5 года? Никто этого не знает. Волнения в Лос-Анджелесе резко усилились после того, как так называемый «иммиграционный царь» Том Хоман предложил арестовать губернатора Гэвина, а Трамп сразу же ухватился за эту идею. «Я думаю, это было бы великолепно», - заявил президент США. «Давайте, попробуйте арестовать меня», - ответил ему в социальной сети Ньюсом. Трамп своими действиями и риторикой лишь подбрасывает поленьев в огонь. Он называет Ньюсома не иначе как Gavin Newscum (scum означает «отбросы»). Губернатор отвечает ему, оставаясь при этом в рамках приличий. «Да, я видел, как ты споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу своего Боинга», - говорит он. – Трамп теперь совсем иной, чем он был четыре года назад».

Между Трампом и Ньюсомом уже давно сложились враждебные отношения. Сразу после президентских выборов губернатор созвал специальную сессию законодательной ассамблеи штата под названием «Защитим ценности Калифорнии». В январе после начала лесных пожаров состоялось короткое перемирие между двумя политиками. Трамп посетил Калифорнию, они встретились и пожали друг другу руки. Теперь эта временная передышка перешла в открытые боевые действия. На стороне президента вся мощь исполнительной власти. Но в Соединенных Штатах губернатор обладает значительной автономией, он с помощь судебной системы вполне может защититься от авторитарного президента. Трамп угрожает ему остановить все федеральные субсидии штата. Но еще неизвестно, кто останется в проигрыше. Богатая Калифорния дает в федеральную казну больше налоговых отчислений, чем получает благ из центра. Но в этом пожаре и у Трампа есть довольно солидная правовая база. Ему хватило ума не использовать Insurrection Аct от 1807 года, который предполагает использование войск в случае чужеземного вторжения. Сейчас президент оправдывает развертывание бойцов Национальной гвардии и морских пехотинцев, которые, по его словам, действуют лишь для защиты федеральной собственности и персонала Иммиграционной службы и полицейских.