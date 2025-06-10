Материалы следствия: незаконный приказ главы Хатаинского района

В Хатаинском районе Баку разгорается скандал, связанный с незаконным сносом частного торгового объекта, принадлежавшего местному жителю Рашиду Гусейнову. По словам потерпевшего и его адвоката, демонтаж объекта был произведён без какого-либо предварительного уведомления или получения официального согласия собственника. Как уже сообщал haqqin.az, здание общей площадью 592,7 квадратного метра было снесено 3 января текущего года. При этом Рашид Гусейнов узнал о произошедшем лишь спустя несколько дней. Все находившееся внутри дома имущество, включая бытовую технику, мебель, ковры и иные ценные вещи на сумму 300 тысяч манатов, было похищено или уничтожено. Адвокат потерпевшего Шаиг Мирзоев утверждает, что демонтаж производился по прямому устному распоряжению заместителя главы Исполнительной власти Хатаинского района Этибара Ахмедова, возглавляющего также районную комиссию по сносу объектов.

Сразу после получения информации о сносе Рашид Гусейнов обратился в Управление полиции Хатаинского района. В ответ ему порекомендовали подать официальное заявление в 37-й полицейский участок. Впоследствии в отделение были приглашены восемь человек, предположительно входивших в состав бригады, которая демонтировала здание. Азер Мамедов, инженер Управления жилищно-коммунального хозяйства Хатаинского района, который руководил бригадой, подтвердил в письменных объяснениях, что действовал по прямому указанию Этибара Ахмедова. По его словам, он получил информацию о наличии согласия собственника и подписанном договоре, после чего поручил своему подчинённому, Сердару Рагимову, сформировать бригаду и наладить контакт с потенциальными покупателями демонтажных материалов — деревянных, металлических и пластиковых конструкций. Снос здания был осуществлен в несколько этапов. Как сообщил бригадир, в ноябре 2024 года была демонтирована часть забора, предположительно в качестве «проверки реакции» со стороны собственника. После того, как реакции не последовало, в декабре был демонтирован второй участок ограждения, включая ворота. Ну а само здание было разрушено с применением строительной техники 3 января сего года.

Мамедов также сообщил, что после обращения Рашида Гусейнова в правоохранительные органы Этибар Ахмедов лично связался с ним по телефону и признал, что согласие собственника действительно получено не было, а инвентаризация имущества была проведена с ошибками. (Запись телефонной беседы находится в распоряжении редакции haqqin.az). Заместитель главы района, по утверждению инженера, предложил Мамедову взять всю ответственность на себя в обмен на обещание административной поддержки. Но выполнять эту просьбу инженер отказался. Кроме Мамедова участие в демонтаже подтвердили Сердар Рагимов, Нурлан Мирзоев, Мирага Мамедов, Юсиф Гафаров, Пирверди Юсифов, Видади Ализаде и Мамедали Ширмамед. Несмотря на признание факта варварского сноса, все участники утверждают, что объект, который принадлежал Рашиду Гусейнову, они лично не разрушали. Самое важное в этом беспрецедентном деле: по словам Рашида Гусейнова, его принял глава исполнительной власти Хатаинского района и в беседе с ним признал факт незаконного сноса частного объекта. На справедливый вопрос Р.Гусейнова о "таинственной силе", которая безнаказанно, сколь и варварски разрушила частную собственность, "хозяин района" уверенным голосом отчеканил: правоохранительные органы разберутся... Прошло полгода. Руины превратились в исторический раритет, а самоуверенного зачинщика, разрушившего частную собственность граждан в духе средневекового феодала обнаружить так и не удалось. Не смешно ли?