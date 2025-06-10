Сборная Азербайджана: год без побед от Венгрии до Венгрии

Сегодня в 20:00 в Мярдякяне на Liv Bona Dea Arena начнется товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Венгрии.
Судить встречу будет бригада арбитров из Беларуси во главе с Виктором Шимусиком.
Сборная Азербайджана 7 июня сыграла 0:0 в выездном товарищеском матче с Латвией. Это была девятая игра под руководством Фернанду Сантуша. Не одержано ни одной победы при двух ничьих и семи поражениях.
В последний раз сборная Азербайджана выигрывала 11 июня 2024 года. Та игра, кстати, прошла в Венгрии, в городе Сомбатхей, а соперником был Казахстан. Команда, руководимая Арифом Асадовым, одержала волевую победу со счетом 3:2.
Венгрия не побеждает на протяжении пяти матчей. 6 июня венгры проиграли в Будапеште Швеции - 0:2.
Сборная Азербайджана занимает 119-е место в рейтинге ФИФА. Венгрия идет на 32-й позиции.
Азербайджан и Венгрия ранее провели семь матчей. Во всех семи играх побеждали венгры с общей разницей мячей 19:2.