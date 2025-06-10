Сборная Азербайджана: год без побед от Венгрии до Венгрии

Сегодня в 20:00 в Мярдякяне на Liv Bona Dea Arena начнется товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Венгрии.

Судить встречу будет бригада арбитров из Беларуси во главе с Виктором Шимусиком.

Сборная Азербайджана 7 июня сыграла 0:0 в выездном товарищеском матче с Латвией. Это была девятая игра под руководством Фернанду Сантуша. Не одержано ни одной победы при двух ничьих и семи поражениях.