В Баку избили журналиста и сломали ему ногу

Журналист Рагиб Гариб был избит группой людей. Инцидент был зафиксирован во дворе «Дома журналистов». Так, Рагиб Гариб при парковке своего автомобиля слегка повредил другую машину. Из-за этого владелец транспортного средства и его близкие избили журналиста.

Как сообщает haqqin.az, по факту в Сабаильском районном управлении полиции начато расследование.

Комментируя ситуацию, Рагиб Гариб отметил, что из-за полученных травм прошел лечение в Клиническом медицинском центре.

«Я вел прямую трансляцию в TikTok ночью в военной форме. Вышел во двор, чтобы показать подписчикам эмблему на своем автомобиле. В результате неосторожности я нечаянно нанес незначительные повреждения стоящему напротив Range Rover. Владелец машины и его родственник избили меня из-за этого. Я получил травмы и был доставлен в Клинический медицинский центр. На следующий день меня выписали из больницы. У меня сломана нога. В настоящее время полиция расследует это дело. Я пойду до конца, чтобы они были наказаны», - сказал журналист.