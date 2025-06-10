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Трамп отправляет новую армию на Калифорнию
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Зеленский о новом обмене пленными с Россией

фото; обновлено 18:55
18:55 423

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 июня состоялся «первый этап возвращения из российского плена тяжелораненых и раненых воинов».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что продолжается обмен военнослужащими, о котором было договорено в Стамбуле.

«Сегодня - первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт», - отметил он.

*** 18:27

Вторая группа российских военнослужащих вернулась из Украины в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом, сообщило Минобороны РФ.

«Взамен передана группа военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — заявили в военном ведомстве, не уточнив, сколько военных участвовало в обмене с обеих сторон.

Украинская сторона о состоявшемся обмене пока не сообщала.

Договоренность о масштабном обмене пленными была достигнута после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Стороны условились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу по шесть тысяч тел погибших на войне солдат.

Предполагалось, что процедура обмена телами погибших военных будет запущена на выходных 7-8 июня. Однако обе стороны обвинили друг друга в срыве предварительных договоренностей. В итоге обмен стартовал 9 июня. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что обмен продлится несколько дней.

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