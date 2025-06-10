Британия запретила израильским министрам въезд в страну

Великобритания ввела рестрикции в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Об этом свидетельствует обновленный черный список на сайте британского правительства.

Ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку счетов.

По мнению Лондона, Смотрич и Бен-Гвир «несут ответственность за участие, подстрекательство, продвижение и (или) поддержку деятельности, которая представляет собой серьезное нарушение права человека не подвергаться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, в том числе актам агрессии и насилия, совершенным по отношению к палестинцам на Западном берегу» реки Иордан.