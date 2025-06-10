Американские спецслужбы отслеживали визиты иностранцев к Маску

Американские спецслужбы в 2022-2023 годах следили за иностранцами, посещавшими дома Илона Маска. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Эти действия санкционировали Министерство внутренней безопасности и Минюст США, и в фокусе внимания оказались гости из Восточной Европы и других регионов. Хотя дело не привело к обвинениям в адрес бизнесмена или его гостей, в ФБР проводили совещания по полученным материалам.

Ранее Маск поддержал избирательную кампанию Трампа, вложив свыше $250 млн, но на прошлой неделе их союз фактически распался из-за публичной перепалки.