Германия установила рекорд по выдаче гражданства

Количество мигрантов, получивших немецкое гражданство в прошлом году, установило очередной рекорд. Согласно данным немецкого правительства, гражданство получили более 291 955 человек, что на 46% больше, чем в 2023 году. Всплеск произошел благодаря выходцам из Сирии. Они прибывали как беженцы в 2015 и 2016 годах и получили право на натурализацию в прошлом году. Они составили самую многочисленную группу новых граждан, на долю которых пришлось 28% всех натурализаций, или 83 150 человек.

Такой резкий рост выдач произошел благодаря правительству Германии под руководством канцлера Олафа Шольца, который смягчил закон о гражданстве для того, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы. Согласно этим правилам, подача заявлений стала возможна после пяти лет проживания, а не восьми. Также срок натурализации можно сократить до трех лет для высокоинтегрированных претендентов. По данным немецкого статистического управления, в прошлом году 7% претендентов прошли через эту сокращенную процедуру.

Правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца, пришедшая к власти в прошлом месяце и включающая социал-демократов, принимает меры по отмене ускоренного пути получения гражданства и хочет восстановить пятилетний срок ожидания. Министр внутренних дел Александр Добриндт охарактеризовал это решение как способ «навести порядок в процессе миграции».

Обеспокоенность избирателей по поводу роста нелегальной миграции способствовала росту поддержки партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая хочет резко ограничить приток иностранцев. АдГ стала основной оппозиционной силой в парламенте после февральских выборов.