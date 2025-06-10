Обязательная эвакуация жителей в Харьковской области. Что происходит?

Совет обороны Харьковской области Украины на заседании принял решение об обязательной эвакуации из 7 населенных пунктов Шевченковской громады, сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Это села Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка», - написал он.

По его словам, основанием для этого решения стали усиленные обстрелы со стороны России. В течение последних 2 месяцев из-за российских обстрелов громады УАБами, РСЗО и БПЛА погибли два человека, пострадали пятеро, повреждены 87 частных и 27 многоквартирных домов.

«В целом планируем вывезти в безопасные места 181 ребенка», - добавил Синегубов.

Он заверил, что все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи.