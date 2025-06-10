Нетаньяху созвал совещание

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с министром обороны, начальником Генштаба и командой переговорщиков в связи с «определенным прогрессом» на переговорах по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина. «В связи с определенным прогрессом на переговорах премьер-министр Нетаньяху сегодня вечером созвал на совещание министра обороны [Исраэля Каца], министра [стратегического планирования Рона] Дермера, начальника Генштаба [Эяля Замира] и членов переговорной группы с целью получения последней информации по сделке об освобождении заложников и обсуждения следующих шагов», - говорится в заявлении.

*** 20:11 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о значительном прогрессе в переговорах по освобождению заложников и заключению соглашения по Газе.