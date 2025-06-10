Нетаньяху созвал совещание

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с министром обороны, начальником Генштаба и командой переговорщиков в связи с «определенным прогрессом» на переговорах по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.
«В связи с определенным прогрессом на переговорах премьер-министр Нетаньяху сегодня вечером созвал на совещание министра обороны [Исраэля Каца], министра [стратегического планирования Рона] Дермера, начальника Генштаба [Эяля Замира] и членов переговорной группы с целью получения последней информации по сделке об освобождении заложников и обсуждения следующих шагов», - говорится в заявлении.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о значительном прогрессе в переговорах по освобождению заложников и заключению соглашения по Газе.
«Достигнут существенный прогресс, но, по моему мнению, еще преждевременно питать излишние надежды», — приводит его слова пресс-служба главы правительства.
В офисе премьера уточнили, что переговоры продолжаются с решимостью, осторожностью и постоянным вниманием к безопасности граждан Израиля и возвращению всех заложников.
По официальным данным, в секторе Газа остаются 55 заложников, более половины из которых предположительно погибли.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. По словам Нетаньяху, причиной стало нежелание ХАМАС принять американский план по продлению режима прекращения огня и освобождению заложников. Формально перемирие завершилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за усилий посредников наладить диалог между сторонами.