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Денег нет, но есть миллиард долларов у Медведева

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Пятнадцать фондов, связанных с бывшим президентом России и лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым, резко увеличили количество денег на счетах после начала войны и на конец прошлого года скопили 86 млрд рублей ($1,08 млрд), пишет «Настоящее время». Среди них: «Дар», «Соцгоспроект», «Градислава», «Невский», «Янтарный край», «Инициатива», «Развитие и инициатива», «Наша правда» и другие.

Если до 2022-го года в фонды поступало от 2 до 8 млрд рублей в год, то в 2023-м сумма взносов превысила 50 млрд рублей, а в 2024-м — 70 млрд. Фонды не раскрывают своих жертвователей. Ранее их финансировали олигархи и Газпромбанк. Деньги из фондов задействованы в различных личных инициативах Медведева. В марте 2023-го по инициативе лидера «Единой России» был зарегистрирован фонд «Наша правда» для поддержки российской армии. Он поставляет дроны, приборы ночного видения, прицелы и медоборудование. За два года «Наша правда» потратила 2,4 млрд рублей ($30,4 млн).

Этот фонд помогает не только военным, но и спасал земли Медведева от последствий экологической катастрофы в Анапе после разлива десятков тысяч тонн мазута из двух танкеров. В марте 2025-го фонд поставил пострадавшему региону оборудование для ликвидации разлива. Под Анапой расположены виноградники и винодельня Медведева «Скалистый берег» и строятся новые объекты недвижимости на площади почти 10 га.

Но на этом владения Медведева не ограничиваются. Фонды помогают ему контролировать другие проекты: резиденции в Плесе, Сочи и на Рублевке, 16 га в Калининграде на берегу Балтийского моря, двухэтажный коттедж в поселке Комарово и усадьбу под Петербургом, более 5 га виноградников в Краснодарском крае и несколько яхт. Также в неформальном холдинге Медведева появилась инвесткомпания и family office «Арктик Инвест». Она управляет 15 предприятиями, активы которых превышают 30 млрд рублей ($380 млн). В 2024-м фирма приобрела долю в петербургском ресторане и 75% в фирме по организации свадеб и праздников «Клуб 2», сообщает «Настоящее время».

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