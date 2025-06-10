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Разведка Германии: Россияне поддерживают войну против Украины

21:02 718

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль выразил мнение, что большинство россиян поддерживают президента Владимира Путина и его войну против Украины. Об этом Каль заявил в подкасте Table Today.

По его мнению, на Западе долгое время считалось, что конфликт в Украине — это исключительно «война Путина», не находящая поддержки среди населения России.

«Сейчас же у нас сложилось впечатление, что российское общество в целом готово следовать за Путиным, считая эту войну необходимой и воспринимая НАТО как агрессора», — отметил Каль. Он добавил, что, по мнению россиян, военные действия и «устранение несправедливого режима в Украине» способствуют укреплению России.

Каль объясняет устойчивую поддержку Путина эффективной работой государственной пропаганды, которая позволяет лидеру Кремля «контролировать общественное мнение по всей стране, от запада до востока».

«Хотя в политических кругах и существуют разные взгляды на целесообразность отдельных шагов в войне, «оппозиции, способной серьезно помешать Путину, фактически нет», — подчеркнул глава BND.

Кроме того, Каль подчеркнул, что Россия стремится проверить решимость НАТО, расширяя конфронтацию с Западом за пределы Украины. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия активно наращивает военный потенциал и может быть готова к применению силы против стран НАТО в течение ближайших пяти лет.

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