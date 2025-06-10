Лукашенко о напряженной обстановке вокруг Беларуси

«Сейчас уже поговаривают о том, чтобы блокировать Балтийское море, чтобы торговые корабли, в том числе и наши, [не пропускать]. Мы же торгуем сейчас не через Литву и Латвию, как раньше, - нас туда не пускают. Мы торгуем через порты Ленинградской области по Балтике. Вот, мы [говорит ряд стран] закроем где-то в Дании проход. Что же, мы позволим, чтобы над нами измывались, издевались? Военные корабли будут сопровождать торговые суда», - сказал он на совещании по развитию национального кинематографа.

Говоря о странах Балтии, Лукашенко напомнил, что в эпоху СССР вкладывались большие средства в развитие балтийских республик, в том числе для того, «чтобы показать, что окраины в Советском Союзе развиваются». Как отметил президент, теперь же эти страны ведут враждебную политику в отношении Беларуси. «Ну этим трем (Литва, Латвия и Эстония - прим.), им-то чего не хватало? Я видел, как это было. <...> Высокотехнологичные были республики. Порты, живи - не хочу. Торговали, огромный объем ресурсов. Что не хватало? Ну ладно, вы хотите самостоятельно. Мы тоже хотим жить самостоятельно. Зачем вы плюете в нашу сторону?» - задался вопросом Лукашенко.