USD 1.7000
EUR 1.9379
RUB 2.1492
Подписаться на уведомления
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию
Новость дня
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию

США меняют курс по палестинскому вопросу

21:32 712

Американский посол в Израиле Майк Хакаби в беседе с Bloomberg заявил, что США больше не выступают за создание независимого палестинского государства.

По его словам, хотя такое государство теоретически может появиться, это возможно лишь в другом регионе, а не на землях, которые требует Израиль.

«Без кардинальных изменений в культуре для этого нет условий, — отметил Хакаби. — И такие перемены вряд ли произойдут при нашей жизни».

Посол пояснил, что поддержка палестинского государства перестала быть приоритетом американской внешней политики, в отличие от прежних десятилетий. В качестве альтернативы он предложил выделить палестинцам территорию в одной из мусульманских стран, вместо того чтобы требовать уступок от Израиля.

Комментируя пути прекращения конфликта, Хакаби возложил всю ответственность на ХАМАС, подчеркнув, что поддерживаемая Ираном группировка должна освободить всех заложников для завершения войны.

В тот же день Минфин США ввел санкции против пяти человек и пяти организаций из Алжира, Нидерландов, Италии, Иудеи и Самарии (округ в Израиле), а также сектора Газа. В заявлении ведомства сказано, что эти организации, выдававшие себя за гуманитарные, на деле финансировали терроризм.

Хакаби также упомянул свои встречи с лидерами ультраортодоксальных партий Израиля. Он предостерег их, что коалиционный кризис вызовет недовольство в Вашингтоне. «Падение правительства будет воспринято американцами как признак нестабильности», — сказал он, уточнив, что такие контакты не являются вмешательством во внутренние дела Израиля.

Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая
Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая горячая тема
22:02 211
Демократия? Американцы в поддержку насилия Трампа
Демократия? Американцы в поддержку насилия Трампа главная тема
17:39 2877
Убить как можно больше…
Убить как можно больше… горячая тема
21:40 860
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию все еще актуально
17:31 9929
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Венгрии в Баку
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Венгрии в Баку обновлено 21:51
21:51 3951
Советник Хаменеи утверждает: Иран сорвал «Зангезурскую операцию»
Советник Хаменеи утверждает: Иран сорвал «Зангезурскую операцию» «Это признал и сам Байден...»
19:57 3402
Тройной удар по российской сырьевой экономике
Тройной удар по российской сырьевой экономике
21:41 971
Денег нет, но есть миллиард долларов у Медведева
Денег нет, но есть миллиард долларов у Медведева
20:31 2516
Материалы следствия: незаконный приказ главы Хатаинского района
Материалы следствия: незаконный приказ главы Хатаинского района новые подробности
18:02 4166
Махмуд Аббас впервые осудил нападение ХАМАС на Израиль
Махмуд Аббас впервые осудил нападение ХАМАС на Израиль
19:55 1046
Али Асадов встретился с Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Али Асадов встретился с Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте фото; обновлено 19:15
19:15 1892

ЭТО ВАЖНО

Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая
Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая горячая тема
22:02 211
Демократия? Американцы в поддержку насилия Трампа
Демократия? Американцы в поддержку насилия Трампа главная тема
17:39 2877
Убить как можно больше…
Убить как можно больше… горячая тема
21:40 860
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию все еще актуально
17:31 9929
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Венгрии в Баку
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Венгрии в Баку обновлено 21:51
21:51 3951
Советник Хаменеи утверждает: Иран сорвал «Зангезурскую операцию»
Советник Хаменеи утверждает: Иран сорвал «Зангезурскую операцию» «Это признал и сам Байден...»
19:57 3402
Тройной удар по российской сырьевой экономике
Тройной удар по российской сырьевой экономике
21:41 971
Денег нет, но есть миллиард долларов у Медведева
Денег нет, но есть миллиард долларов у Медведева
20:31 2516
Материалы следствия: незаконный приказ главы Хатаинского района
Материалы следствия: незаконный приказ главы Хатаинского района новые подробности
18:02 4166
Махмуд Аббас впервые осудил нападение ХАМАС на Израиль
Махмуд Аббас впервые осудил нападение ХАМАС на Израиль
19:55 1046
Али Асадов встретился с Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Али Асадов встретился с Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте фото; обновлено 19:15
19:15 1892
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться