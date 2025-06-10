США меняют курс по палестинскому вопросу

Американский посол в Израиле Майк Хакаби в беседе с Bloomberg заявил, что США больше не выступают за создание независимого палестинского государства.

По его словам, хотя такое государство теоретически может появиться, это возможно лишь в другом регионе, а не на землях, которые требует Израиль.

«Без кардинальных изменений в культуре для этого нет условий, — отметил Хакаби. — И такие перемены вряд ли произойдут при нашей жизни».

Посол пояснил, что поддержка палестинского государства перестала быть приоритетом американской внешней политики, в отличие от прежних десятилетий. В качестве альтернативы он предложил выделить палестинцам территорию в одной из мусульманских стран, вместо того чтобы требовать уступок от Израиля.

Комментируя пути прекращения конфликта, Хакаби возложил всю ответственность на ХАМАС, подчеркнув, что поддерживаемая Ираном группировка должна освободить всех заложников для завершения войны.

В тот же день Минфин США ввел санкции против пяти человек и пяти организаций из Алжира, Нидерландов, Италии, Иудеи и Самарии (округ в Израиле), а также сектора Газа. В заявлении ведомства сказано, что эти организации, выдававшие себя за гуманитарные, на деле финансировали терроризм.

Хакаби также упомянул свои встречи с лидерами ультраортодоксальных партий Израиля. Он предостерег их, что коалиционный кризис вызовет недовольство в Вашингтоне. «Падение правительства будет воспринято американцами как признак нестабильности», — сказал он, уточнив, что такие контакты не являются вмешательством во внутренние дела Израиля.