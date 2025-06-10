Тройной удар по российской сырьевой экономике

Падение цен на нефть, неожиданное укрепление рубля и ужесточение западных санкций нанесли серьезный удар по сырьевому сектору российской экономики, который составляет основу ее финансовой стабильности.

По данным Росстата, в первом квартале 2025 года сальдированная прибыль нефтегазовых компаний сократилась почти вдвое — до 789,5 млрд рублей по сравнению с 1,445 трлн рублей за аналогичный период прошлого года. Эти предприятия, обеспечивающие треть доходов федерального бюджета, столкнулись с резким снижением финансовых показателей.

Нефтеперерабатывающая отрасль оказалась в еще более тяжелом положении: рентабельность заводов упала практически до нуля. За первые три месяца 2025 года производители нефтепродуктов заработали всего 4,5 млрд рублей, что на 95,7% (или в 23 раза) меньше, чем годом ранее.

В целом сырьевая промышленность, на долю которой приходится 14% ВВП России и половина бюджетных доходов, потеряла 38% прибыли: 1,098 трлн рублей против 1,759 трлн рублей в первом квартале 2024 года.

Ключевая причина — снижение мировых цен на нефть. Если в январе 2025 года баррель российской нефти Urals стоил $66, то к концу марта цена упала до $59, а к маю — до $52. Это привело к сокращению валютной выручки от экспорта нефти до минимальных за 2,5 года $1,2 млрд в неделю, сообщает Bloomberg.

Финансовые трудности отразились на государственном бюджете: в мае нефтегазовые доходы сократились на 34%, а дефицит за пять месяцев достиг 3,4 трлн рублей, что почти втрое превышает плановые 1,2 трлн рублей, установленные Минфином.

Усиление санкций усугубляет ситуацию. Введение новых ограничений на танкеры «теневого флота» и снижение «ценового потолка» с $60 до $45 за баррель создают дополнительные риски для нефтяных компаний и бюджета, отмечают аналитики Института энергетики и финансов (ИЭФ). Под санкциями уже находятся 426 танкеров — половина «теневого флота» России, и большинство из них исключены из мировой торговли нефтью. Греческие судовладельцы, перевозящие российскую нефть по ценам ниже $60, могут отказаться от сотрудничества, если «ценовой потолок» будет дополнительно снижен. В случае, если к этому решению присоединятся США, экспорт российской нефти по морю может значительно сократиться, а нефтегазовые доходы казны во второй половине 2025 года упадут еще сильнее.