Убить как можно больше…

10 июня в австрийском городе Грац прогремела новая трагедия. Очередная — увы, уже почти привычная — "школьная бойня", унесшая жизни не менее одиннадцати человек. Как водится, убийца покончил с собой. И как всегда, искать в этих кровавых событиях логику нет необходимости. Её попросту нет. Есть лишь мечта о мимолётной славе, изуродованная психика, жаждущая хоть какого-то самоутверждения и, как бы банально это ни звучало, культура, превратившая насилие в товар и развлечение. Когда общество болеет, оно продуцирует не идеи, а трагедии. И массовое насилие становится симптомом куда более глубокой болезни. В этом смысле современная цивилизация, давно переставшая быть оплотом гуманизма, напоминает скорее ржавеющий механизм: внешне он все ещё работает, но внутри — сплошь коррозия, ржавчина и гниль.

В бессмысленной жестокости нет ничего нового. Истории знаком «амок» — внезапное безумие, охватывающее человека, как это происходило на островах Малайского архипелага, когда спокойно сидевший человек внезапно вскакивал и бросался убивать всех подряд. Причем остановить его можно было только уничтожив. Стефан Цвейг описал этот феномен в одноимённом рассказе, в котором показал, что амок — это не спланированное убийство, а вспышка внутреннего хаоса — разрушительная, но стихийная. Однако современная "школьная бойня" - совсем другой случай. Это не иррациональный всплеск, а хладнокровно продуманное, заранее подготовленное массовое убийство - не мрак архетипов и не культурная одержимость, а продукт социального и медийного расчета. Первая крупная бойня в современной школьной истории произошла 20 апреля 1999 года в средней школе Columbine High School в штате Колорадо, США. Два подростка, вооружённые до зубов, убили пятнадцать человек и ранили девятнадцать. Они готовились несколько месяцев, писали манифесты, снимали видео. Их мотивом были не месть и не ярость, а извращённая, но в их понимании вечная слава.

С тех пор Колумбайн стал своеобразным «брендом», к которому приурочивали новые бойни. Его цитировали, повторяли, старались воспроизвести с максимальной точностью. Самой страшной из таких трагедий стала бойня в Вирджинском технологическом университете в 2007 году, когда студент из Южной Кореи Чо Сын Хи убил 32 человека и прежде, чем покончить с собой, разослал в СМИ видеопослание с жалобой на духовную пустоту. "Я умираю, как Иисус Христос", - написал он. Это была демонстрация. Перформанс. Манифест, выраженный языком массового убийства. 30 апреля 2009 года бойня произошла и у нас, в Азербайджанской государственной нефтяной академии. Тринадцать погибших, тринадцать раненых. География ширилась, но механика оставалась прежней. Что мы знаем о таких людях? К сожалению, немного. Ведь большинство из них умирают на месте преступления. Самоубийство, как правило, входит в сценарий, оно планируется изначально. Тем не менее, на базе множества случаев можно составить обобщённый социальный портрет.

Люди, совершающие подобное, замкнуты, неудовлетворены собой, склонны к нарциссизму и паранойе. Они живут в ощущении собственной недооценённости и презрения со стороны общества. Они не просто одиноки, а уверены, что в их одиночестве виноват окружающий мир. Человек, решившийся на массовое убийство себе подобных, не всегда выглядит как бунтарь или агрессор. Наоборот — серая, ничем не примечательная фигура, которую толком никто не замечает. И именно эта незамеченность и есть та критическая точка, с которой и начинается обратный отсчет очередной трагедии. Эти люди не ищут конкретного врага или обидчика. Они ищут сцену, поскольку их цель — убить как можно больше. Без пощады. Без стратегии выживания, поскольку финальной сценой этой трагедии является самоубийство главного героя. У этих людей нет настоящей религии, ее заменяет фетиш насилия. Они увлечены оружием, фильмами, играми, образами массовых убийц… Они питаются информационным мусором, где кровь — не цвет трагедии, а элемент дизайна. Самое страшное заключается в том, что эти убийства заразны, а масс медиа, как ни парадоксально, становятся ретрансляторами вируса насилия. Потому что делают из убийц пусть отрицательных, но все-таки героев. Они показывают кадры расправы над беззащитными, публикуют манифесты убийц, анализируют их шаги… Словно пишут методичку, учебник, который читают, осмысливают и повторяют другие убийцы. Идея добиться славы посредством убийства отнюдь не нова. Но только наше общество довело её до тривиальной реализации.То самое общество, в котором самоутверждение через труд, творчество и любовь уже давно обесценено, а путь к славе лежит через хайп, скандал или убийство.

Помню, в день бойни в ADNA один из азербайджанских телеведущих гордо заявил: «Наша съёмочная группа первой прибыла на место трагедии!..». После чего добавил с плохо скрываемой горечью: «У нас эксклюзивные кадры, но, к сожалению, по этическим соображениям мы не можем их показать". Это "к сожалению" прозвучало, как ворчание обиженного каннибала, которому не дали снять пробу… Мы живем в эпоху информационного вампиризма, где трагедии — самое эффективное топливо рейтингов. И каждый убийца прекрасно знает, что содеянное им обязательно покажут, расскажут и растолкуют до мелочей. Он знает, что станет широко известной личностью.