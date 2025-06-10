Цитата дня. Трамп о Тунберг

В ответ на вопрос, заданный вчера вечером в Белом доме президенту США о шведской экоактивистке Грете Тунберг, Дональд Трамп сказал:

"Ну, она [Тунберг] странный человек. Она молодая и злая. Я не знаю, реален ли ее гнев, в это трудно поверить, но она определенно другая. Я думаю, ей следует пойти на семинар по управлению гневом, это моя главная рекомендация для нее".

Относительно заявлений скандальной экоактивистки о том, что ее похитил Израиль, Трамп сказал: "Я думаю, у Израиля достаточно проблем и без похищения Греты Тунберг".