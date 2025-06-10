USD 1.7000
EUR 1.9379
RUB 2.1492
Подписаться на уведомления
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию
Новость дня
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию

Торговые переговоры США и Китая в Лондоне

21:53 155

Представители США и Китая завершили торговые переговоры, состоявшиеся в Лондоне, сообщает агентство Reuters.

Американскую сторону в ходе переговоров представляли министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США Джеймисон Грир, а китайскую вице-премьер КНР Хэ Лифэн.

Механизм торгово-экономических консультаций КНР и США был создан по итогам переговоров в Женеве, прошедших с 10 по 11 мая. На той встрече Пекин и Вашингтон договорились о частичном снижении взаимных пошлин, размер которых к маю превысил 100%.

5 июня председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров.

Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая
Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая горячая тема
22:02 218
Демократия? Американцы в поддержку насилия Трампа
Демократия? Американцы в поддержку насилия Трампа главная тема
17:39 2879
Убить как можно больше…
Убить как можно больше… горячая тема
21:40 868
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию все еще актуально
17:31 9933
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Венгрии в Баку
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Венгрии в Баку обновлено 21:51
21:51 3958
Советник Хаменеи утверждает: Иран сорвал «Зангезурскую операцию»
Советник Хаменеи утверждает: Иран сорвал «Зангезурскую операцию» «Это признал и сам Байден...»
19:57 3412
Тройной удар по российской сырьевой экономике
Тройной удар по российской сырьевой экономике
21:41 981
Денег нет, но есть миллиард долларов у Медведева
Денег нет, но есть миллиард долларов у Медведева
20:31 2520
Материалы следствия: незаконный приказ главы Хатаинского района
Материалы следствия: незаконный приказ главы Хатаинского района новые подробности
18:02 4170
Махмуд Аббас впервые осудил нападение ХАМАС на Израиль
Махмуд Аббас впервые осудил нападение ХАМАС на Израиль
19:55 1049
Али Асадов встретился с Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Али Асадов встретился с Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте фото; обновлено 19:15
19:15 1894

ЭТО ВАЖНО

Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая
Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая горячая тема
22:02 218
Демократия? Американцы в поддержку насилия Трампа
Демократия? Американцы в поддержку насилия Трампа главная тема
17:39 2879
Убить как можно больше…
Убить как можно больше… горячая тема
21:40 868
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию все еще актуально
17:31 9933
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Венгрии в Баку
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Венгрии в Баку обновлено 21:51
21:51 3958
Советник Хаменеи утверждает: Иран сорвал «Зангезурскую операцию»
Советник Хаменеи утверждает: Иран сорвал «Зангезурскую операцию» «Это признал и сам Байден...»
19:57 3412
Тройной удар по российской сырьевой экономике
Тройной удар по российской сырьевой экономике
21:41 981
Денег нет, но есть миллиард долларов у Медведева
Денег нет, но есть миллиард долларов у Медведева
20:31 2520
Материалы следствия: незаконный приказ главы Хатаинского района
Материалы следствия: незаконный приказ главы Хатаинского района новые подробности
18:02 4170
Махмуд Аббас впервые осудил нападение ХАМАС на Израиль
Махмуд Аббас впервые осудил нападение ХАМАС на Израиль
19:55 1049
Али Асадов встретился с Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Али Асадов встретился с Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте фото; обновлено 19:15
19:15 1894
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться