Торговые переговоры США и Китая в Лондоне

Представители США и Китая завершили торговые переговоры, состоявшиеся в Лондоне, сообщает агентство Reuters.

Американскую сторону в ходе переговоров представляли министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США Джеймисон Грир, а китайскую вице-премьер КНР Хэ Лифэн.

Механизм торгово-экономических консультаций КНР и США был создан по итогам переговоров в Женеве, прошедших с 10 по 11 мая. На той встрече Пекин и Вашингтон договорились о частичном снижении взаимных пошлин, размер которых к маю превысил 100%.

5 июня председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров.