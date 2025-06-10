Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая

Между Вашингтоном и Лондоном назревает новый дипломатический кризис. Как сообщает лондонская The Times, администрация Белого дома направила Великобритании недвусмысленное предупреждение относительно планов строительства в Лондоне масштабного посольства Китайской Народной Республики. По мнению американской стороны, реализация этого проекта может представлять серьёзную угрозу национальной безопасности не только Соединённого Королевства, но и его ключевых союзников — прежде всего, самих Соединённых Штатов. Вопрос касается китайской инициативы по строительству в Лондоне нового дипломатического комплекса на территории бывшего Королевского монетного двора — в историческом районе рядом с Тауэром, в непосредственной близости от ключевых финансовых и телекоммуникационных узлов британской столицы. Это место находится недалеко от инфраструктуры, обеспечивающей передачу чувствительных финансовых данных между Сити и деловым районом Канари-Уорф, а также вблизи трёх крупных дата-центров. По данным источников в Вашингтоне, эксперты ЦРУ и специалисты в сфере кибербезопасности выражают обеспокоенность возможным использованием будущего посольства КНР в целях разведки и кибершпионажа. Высокопоставленные представители администрации США подчеркивают, что размещение дипломатического учреждения столь внушительных масштабов вблизи стратегически важных объектов является "недопустимым риском".

Белый дом призывает Лондон пересмотреть своё решение. Более того, вопрос размещения посольства КНР стал предметом обсуждения в рамках торговых переговоров между Великобританией и США, которые сейчас находятся в активной фазе. Американская сторона уже дала понять, что одобрение данного проекта может повлечь за собой последствия не только для будущих торговых соглашений, но и для двустороннего сотрудничества в области обороны и разведки. С резкой критикой выступили и законодатели в Конгрессе США. Конгрессмен-республиканец Джон Молнар заявил: «Коммунистическая партия Китая имеет подтверждённую историю проникновений в критически важную инфраструктуру. Игнорировать подобный риск — значит сознательно подставлять под удар союзнические интересы». Великобритания, тем не менее, пока не приняла окончательного решения. Вопрос находится на рассмотрении в Департаменте по жилищному строительству и развитию территорий, откуда будет направлен официальный запрос о министерском одобрении. Теперь решающим станет позиция нового лейбористского правительства во главе с Кимом Стармером. Тем временем политическое давление в Лондоне нарастает. Министр иностранных дел теневого кабинета Прити Патель уже обвинила правительство в «недопустимом пренебрежении интересами национальной безопасности».