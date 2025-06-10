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Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая

горячая тема
Айдын Керимов, автор haqqin.az
22:02 219

Между Вашингтоном и Лондоном назревает новый дипломатический кризис. Как сообщает лондонская The Times, администрация Белого дома направила Великобритании недвусмысленное предупреждение относительно планов строительства в Лондоне масштабного посольства Китайской Народной Республики. По мнению американской стороны, реализация этого проекта может представлять серьёзную угрозу национальной безопасности не только Соединённого Королевства, но и его ключевых союзников — прежде всего, самих Соединённых Штатов.

Вопрос касается китайской инициативы по строительству в Лондоне нового дипломатического комплекса на территории бывшего Королевского монетного двора — в историческом районе рядом с Тауэром, в непосредственной близости от ключевых финансовых и телекоммуникационных узлов британской столицы. Это место находится недалеко от инфраструктуры, обеспечивающей передачу чувствительных финансовых данных между Сити и деловым районом Канари-Уорф, а также вблизи трёх крупных дата-центров.

По данным источников в Вашингтоне, эксперты ЦРУ и специалисты в сфере кибербезопасности выражают обеспокоенность возможным использованием будущего посольства КНР в целях разведки и кибершпионажа. Высокопоставленные представители администрации США подчеркивают, что размещение дипломатического учреждения столь внушительных масштабов вблизи стратегически важных объектов является "недопустимым риском".

По данным источников в Вашингтоне, эксперты ЦРУ и специалисты в сфере кибербезопасности выражают обеспокоенность возможным использованием будущего посольства КНР в целях разведки и кибершпионажа

Белый дом призывает Лондон пересмотреть своё решение. Более того, вопрос размещения посольства КНР стал предметом обсуждения в рамках торговых переговоров между Великобританией и США, которые сейчас находятся в активной фазе. Американская сторона уже дала понять, что одобрение данного проекта может повлечь за собой последствия не только для будущих торговых соглашений, но и для двустороннего сотрудничества в области обороны и разведки.

С резкой критикой выступили и законодатели в Конгрессе США. Конгрессмен-республиканец Джон Молнар заявил: «Коммунистическая партия Китая имеет подтверждённую историю проникновений в критически важную инфраструктуру. Игнорировать подобный риск — значит сознательно подставлять под удар союзнические интересы».

Великобритания, тем не менее, пока не приняла окончательного решения. Вопрос находится на рассмотрении в Департаменте по жилищному строительству и развитию территорий, откуда будет направлен официальный запрос о министерском одобрении. Теперь решающим станет позиция нового лейбористского правительства во главе с Кимом Стармером.

Тем временем политическое давление в Лондоне нарастает. Министр иностранных дел теневого кабинета Прити Патель уже обвинила правительство в «недопустимом пренебрежении интересами национальной безопасности».

Таким образом, потенциальное строительство китайского "суперпосольства" превратилось в точку геополитического напряжения, где на карту поставлены не только вопросы городской застройки, но и долгосрочные принципы взаимодействия внутри англо-американского альянса и его отношения с Пекином

Стоит отметить, что ранее этот проект уже подвергался блокировке — в период действия предыдущего правительства, в частности, после получения разведданных о потенциальных рисках, связанных с локацией будущего комплекса. Однако тема была вновь поднята на межправительственном уровне в результате личных инициатив председателя КНР Си Цзиньпина, что дало ей новую политическую инерцию.

Тем временем в Лондоне идёт подготовка к очередному раунду переговоров между представителями США и Китая по вопросам двусторонней торговли. Однако история с посольством КНР угрожает серьёзно осложнить дипломатический климат. Сама китайская сторона решительно отвергает обвинения в намерениях использовать будущую дипломатическую миссию в целях шпионажа.

«Антикитайские элементы продолжают распространять безосновательные обвинения и клевету в адрес КНР», — заявили в посольстве Китая в Великобритании.

Таким образом, потенциальное строительство китайского "суперпосольства" превратилось в точку геополитического напряжения, где на карту поставлены не только вопросы городской застройки, но и долгосрочные принципы взаимодействия внутри англо-американского альянса и его отношения с Пекином.

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