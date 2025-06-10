Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая

Между Вашингтоном и Лондоном назревает новый дипломатический кризис. Как сообщает лондонская The Times, администрация Белого дома направила Великобритании недвусмысленное предупреждение относительно планов строительства в Лондоне масштабного посольства Китайской Народной Республики. По мнению американской стороны, реализация этого проекта может представлять серьёзную угрозу национальной безопасности не только Соединённого Королевства, но и его ключевых союзников — прежде всего, самих Соединённых Штатов.
Вопрос касается китайской инициативы по строительству в Лондоне нового дипломатического комплекса на территории бывшего Королевского монетного двора — в историческом районе рядом с Тауэром, в непосредственной близости от ключевых финансовых и телекоммуникационных узлов британской столицы. Это место находится недалеко от инфраструктуры, обеспечивающей передачу чувствительных финансовых данных между Сити и деловым районом Канари-Уорф, а также вблизи трёх крупных дата-центров.
По данным источников в Вашингтоне, эксперты ЦРУ и специалисты в сфере кибербезопасности выражают обеспокоенность возможным использованием будущего посольства КНР в целях разведки и кибершпионажа. Высокопоставленные представители администрации США подчеркивают, что размещение дипломатического учреждения столь внушительных масштабов вблизи стратегически важных объектов является "недопустимым риском".
Белый дом призывает Лондон пересмотреть своё решение. Более того, вопрос размещения посольства КНР стал предметом обсуждения в рамках торговых переговоров между Великобританией и США, которые сейчас находятся в активной фазе. Американская сторона уже дала понять, что одобрение данного проекта может повлечь за собой последствия не только для будущих торговых соглашений, но и для двустороннего сотрудничества в области обороны и разведки.
С резкой критикой выступили и законодатели в Конгрессе США. Конгрессмен-республиканец Джон Молнар заявил: «Коммунистическая партия Китая имеет подтверждённую историю проникновений в критически важную инфраструктуру. Игнорировать подобный риск — значит сознательно подставлять под удар союзнические интересы».
Великобритания, тем не менее, пока не приняла окончательного решения. Вопрос находится на рассмотрении в Департаменте по жилищному строительству и развитию территорий, откуда будет направлен официальный запрос о министерском одобрении. Теперь решающим станет позиция нового лейбористского правительства во главе с Кимом Стармером.
Тем временем политическое давление в Лондоне нарастает. Министр иностранных дел теневого кабинета Прити Патель уже обвинила правительство в «недопустимом пренебрежении интересами национальной безопасности».
Стоит отметить, что ранее этот проект уже подвергался блокировке — в период действия предыдущего правительства, в частности, после получения разведданных о потенциальных рисках, связанных с локацией будущего комплекса. Однако тема была вновь поднята на межправительственном уровне в результате личных инициатив председателя КНР Си Цзиньпина, что дало ей новую политическую инерцию.
Тем временем в Лондоне идёт подготовка к очередному раунду переговоров между представителями США и Китая по вопросам двусторонней торговли. Однако история с посольством КНР угрожает серьёзно осложнить дипломатический климат. Сама китайская сторона решительно отвергает обвинения в намерениях использовать будущую дипломатическую миссию в целях шпионажа.
«Антикитайские элементы продолжают распространять безосновательные обвинения и клевету в адрес КНР», — заявили в посольстве Китая в Великобритании.
Таким образом, потенциальное строительство китайского "суперпосольства" превратилось в точку геополитического напряжения, где на карту поставлены не только вопросы городской застройки, но и долгосрочные принципы взаимодействия внутри англо-американского альянса и его отношения с Пекином.