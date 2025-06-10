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Как Илон Маск пытался купить ракету в России

22:10 141

Илон Маск в начале своей деятельности по производству ракет пытался купить одну в России, но получил отказ, так как это посчитали шуткой.

Об этом рассказал его отец, инженер и бизнесмен Эррол Маск, выступая на Форуме будущего - 2050.

«Он пытался в России купить ракету. Именно Россия, как мы все знаем, - родина первых ракет. Ракету ему не дали, подумали, что он шутит», - отметил он со смехом.

После этого, по словам отца, Маск начал заниматься собственным производством ракет в рамках компании SpaceX.

Ранее, 8 июня сообщалось, что отец бизнесмена Илона Маска — Эррол Маск, прибыл в Москву для участие в «Форуме будущего 2050».

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