Как Илон Маск пытался купить ракету в России

Илон Маск в начале своей деятельности по производству ракет пытался купить одну в России, но получил отказ, так как это посчитали шуткой.
Об этом рассказал его отец, инженер и бизнесмен Эррол Маск, выступая на Форуме будущего - 2050.
«Он пытался в России купить ракету. Именно Россия, как мы все знаем, - родина первых ракет. Ракету ему не дали, подумали, что он шутит», - отметил он со смехом.
После этого, по словам отца, Маск начал заниматься собственным производством ракет в рамках компании SpaceX.
Ранее, 8 июня сообщалось, что отец бизнесмена Илона Маска — Эррол Маск, прибыл в Москву для участие в «Форуме будущего 2050».