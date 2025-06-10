Азербайджанец избран главой Дербента

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, по итогам открытого голосования все парламентарии, участвовавшие в работе 16-го заседания городского Собрания депутатов, единогласно поддержали кандидатуру азербайджанца Ханлара Пашабекова.

До избрания мэром Х.Пашабеков занимал пост министра юстиции Республики Дагестан с 2022 года, ранее был депутатом Народного собрания республики и руководил министерством по управлению государственным имуществом региона.

Ханлар Пашабеков родился в Дербенте, ему 48 лет. Имеет два высших образования — учился в ДГУ по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция». Работал нотариусом, мировым судьей, занимал различные должности в республиканской прокуратуре, возглавлял региональные минимущество и минюст. С апреля этого года возглавлял Дербент в качестве исполняющего обязанности главы города.