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Азербайджанец избран главой Дербента

23:17 670

В администрации Дербента состоялось 16-е заседание горсобрания. Главный вопрос повестки дня – избрание главы города Дербента.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, по итогам открытого голосования все парламентарии, участвовавшие в работе 16-го заседания городского Собрания депутатов, единогласно поддержали кандидатуру азербайджанца Ханлара Пашабекова.

До избрания мэром Х.Пашабеков занимал пост министра юстиции Республики Дагестан с 2022 года, ранее был депутатом Народного собрания республики и руководил министерством по управлению государственным имуществом региона.

Ханлар Пашабеков родился в Дербенте, ему 48 лет. Имеет два высших образования — учился в ДГУ по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция». Работал нотариусом, мировым судьей, занимал различные должности в республиканской прокуратуре, возглавлял региональные минимущество и минюст. С апреля этого года возглавлял Дербент в качестве исполняющего обязанности главы города.

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