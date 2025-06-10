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Болельщики объявили бойкот АФФА и сборной Азербайджана

Отдел спорта
23:39 520

Игра, которую показывает футбольная сборная Азербайджана, и ее результаты уже давно отвадили болельщиков от матчей национальной команды. Трибуны во время игр сборной не заполняются, а порой и вовсе бывают почти пустыми. Но до каких-то официальных бойкотов со стороны фанатов дело не доходило. Однако теперь случилось и это. Перед сегодняшним товарищеским матчем с Венгрией, проигранным со счетом 1:2, фан-группа Göyqurdlar объявила о бойкоте АФФА и национальной команды.

Почему «Волки» приняли такое решение? Выяснилось, что ранее болельщики обращались в АФФА со своими предложениями, но, по их мнению, не получили адекватного ответа. Göyqurdlar в своем заявлении обвиняют новое руководство АФФА в том, что оно отказывается строить диалог с болельщиками, препятствует общению фанатов с футболистами. Кроме того, Göyqurdlar недовольны тем, что нет отчетов, касающихся принятой в феврале стратегии развития футбола.

Фан-группа требует проведения встреч и открытых мероприятий для восстановления связи между болельщиками и футболистами, прозрачного диалога с руководством АФФА, внедрения механизма общественного контроля за управлением футболом, а также перехода к модели управления, которая соответствует духу футбола, подотчетна и открыта для болельщиков.

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