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Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию
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Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию

Мерц рассказал, от чего зависит длительность войны в Украине

23:40 235

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что продолжительность конфликта в Украине зависит от эффективности санкций против России.

«Вопрос о том, как долго Россия сможет выдержать эту войну, также зависит от того, насколько эффективны санкции. Вот почему мы и я лично так стремимся добиться того, чтобы Америка сейчас ввела санкции», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

При этом канцлер ФРГ отметил, что новые рестрикции ЕС в отношении РФ коснутся банковского и энергетического секторов.

В то же время глава правительства Германии заявил, что нельзя «ослаблять усилия ни в оказании военной поддержки Украине, ни в обеспечении соблюдения санкций против РФ».

Мерц также резко раскритиковал Россию за удары по Украине. Он подчеркнул, что в течение последних нескольких дней российские войска «сознательно и безжалостно» атаковали гражданское население Украины с применением многочисленных беспилотников и крылатых ракет.

Фридрих Мерц добавил, что эти атаки были «террором против гражданского населения» и «чем угодно, но только не пропорциональным ответом» на «очень точные» украинские удары по российским военным аэродромам.

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