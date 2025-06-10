В условиях современных конфликтов, где технологии становятся решающим фактором, шиитская группировка «Хезболла» значительно усилила свои возможности, сосредоточив внимание на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Таким образом, шиитская армия берет на вооружение опыт украинской армии, противопоставившей России дроновую войну. Подразделение «Хезболлы» 127, специализирующееся на беспилотной авиации, играет ключевую роль в этой трансформации. С начала 2025 года «Хезболла» значительно увеличила производство взрывных дронов, используя простые компоненты, доступные через интернет, и минимизируя таким образом зависимость от внешних поставок, включая Иран. В ответ на эту угрозу, ВВС Израиля провели серию операций, направленных на уничтожение производственных мощностей «Хезболлы». Одной из наиболее значимых стал налет ВВС 5 июня, в ходе которой были атакованы объекты в бейрутском районе Дахийе и в Айн-Кане на юге Ливана и уничтожены сотни БПЛА.

Командующий израильских ВВС генерал-майор Томер Бар, подчеркнул важность сосредоточения усилий на нейтрализации подразделения 127. По его словам, «Хезболла» активно инвестирует в местное производство беспилотников, что делает их угрозу более сложной для нейтрализации. В ответ Израиль усиливает свои оборонительные возможности, включая разработку и внедрение лазерной системы «Iron Beam», которая уже показала высокую эффективность, сбив более пятидесяти БПЛА. Но даже несмотря на технологическое превосходство, Израиль сталкивается с рядом вызовов. Беспилотники «Хезболлы» обладают высокой маневренностью, могут запускаться с малых дистанций и часто используют гражданские компоненты, что затрудняет их обнаружение и перехват. Кроме того, «Хезболла» применяет тактику массированных атак, комбинируя запуск дронов с ракетными ударами, что создает дополнительные сложности для израильской системы ПВО. Как отмечают эксперты, для эффективного противодействия необходим комплексный подход, включающий не только военные операции, но и дипломатические усилия, направленные на ограничение доступа «Хезболлы» к критически важным технологиям и компонентам.

На фоне растущей активности «Хезболлы» и воздушных ударов ВВС Израиля на юге Ливана, особый интерес вызывают эпизоды, демонстрирующие потенциально значимое взаимодействие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и вооружёнными силами Ливана. Хотя официально между сторонами отсутствуют какие-либо каналы координации, ряд инцидентов последних месяцев свидетельствует о косвенном согласовании действий, особенно в контексте противодействия усилению «Хезболлы». Так, перед атакой на пять объектов по производству БПЛА в Дахийе, ЦАХАЛ предупредил гражданское население о необходимости немедленно покинуть здание. Примечательно, что спустя считаные минуты после этого сообщения в указанные постройки вошли военнослужащие регулярной армии Ливана — предположительно для сбора доказательств и фиксации факта военного использования этих объектов «Хезболлой». По словам представителя ВВС Израиля майора А., эти действия стали «неофициальным подтверждением того, что в Ливане начинают понимать деструктивную роль "Хезболлы" — не только для Израиля, но и для самого Ливана». Такой шаг ливанской армии — пусть осторожный и публично не признанный, — может рассматриваться, как попытка создать буфер между военизированной шиитской структурой и государственными институтами Ливана.