В условиях современных конфликтов, где технологии становятся решающим фактором, шиитская группировка «Хезболла» значительно усилила свои возможности, сосредоточив внимание на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Таким образом, шиитская армия берет на вооружение опыт украинской армии, противопоставившей России дроновую войну.
Подразделение «Хезболлы» 127, специализирующееся на беспилотной авиации, играет ключевую роль в этой трансформации. С начала 2025 года «Хезболла» значительно увеличила производство взрывных дронов, используя простые компоненты, доступные через интернет, и минимизируя таким образом зависимость от внешних поставок, включая Иран.
В ответ на эту угрозу, ВВС Израиля провели серию операций, направленных на уничтожение производственных мощностей «Хезболлы». Одной из наиболее значимых стал налет ВВС 5 июня, в ходе которой были атакованы объекты в бейрутском районе Дахийе и в Айн-Кане на юге Ливана и уничтожены сотни БПЛА.
Командующий израильских ВВС генерал-майор Томер Бар, подчеркнул важность сосредоточения усилий на нейтрализации подразделения 127. По его словам, «Хезболла» активно инвестирует в местное производство беспилотников, что делает их угрозу более сложной для нейтрализации. В ответ Израиль усиливает свои оборонительные возможности, включая разработку и внедрение лазерной системы «Iron Beam», которая уже показала высокую эффективность, сбив более пятидесяти БПЛА.
Но даже несмотря на технологическое превосходство, Израиль сталкивается с рядом вызовов. Беспилотники «Хезболлы» обладают высокой маневренностью, могут запускаться с малых дистанций и часто используют гражданские компоненты, что затрудняет их обнаружение и перехват. Кроме того, «Хезболла» применяет тактику массированных атак, комбинируя запуск дронов с ракетными ударами, что создает дополнительные сложности для израильской системы ПВО.
Как отмечают эксперты, для эффективного противодействия необходим комплексный подход, включающий не только военные операции, но и дипломатические усилия, направленные на ограничение доступа «Хезболлы» к критически важным технологиям и компонентам.
На фоне растущей активности «Хезболлы» и воздушных ударов ВВС Израиля на юге Ливана, особый интерес вызывают эпизоды, демонстрирующие потенциально значимое взаимодействие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и вооружёнными силами Ливана. Хотя официально между сторонами отсутствуют какие-либо каналы координации, ряд инцидентов последних месяцев свидетельствует о косвенном согласовании действий, особенно в контексте противодействия усилению «Хезболлы».
Так, перед атакой на пять объектов по производству БПЛА в Дахийе, ЦАХАЛ предупредил гражданское население о необходимости немедленно покинуть здание. Примечательно, что спустя считаные минуты после этого сообщения в указанные постройки вошли военнослужащие регулярной армии Ливана — предположительно для сбора доказательств и фиксации факта военного использования этих объектов «Хезболлой».
По словам представителя ВВС Израиля майора А., эти действия стали «неофициальным подтверждением того, что в Ливане начинают понимать деструктивную роль "Хезболлы" — не только для Израиля, но и для самого Ливана».
Такой шаг ливанской армии — пусть осторожный и публично не признанный, — может рассматриваться, как попытка создать буфер между военизированной шиитской структурой и государственными институтами Ливана.
Сами израильские военные, по данным источников в штабе ВВС, «ожидали подобной реакции» и не исключают, что за кулисами могут формироваться механизмы неофициального взаимодействия, при котором ливанская армия может играть роль пассивного сдерживающего фактора против усиления шиитской террористической инфраструктуры.
Однако пока подобные эпизоды носят единичный характер и не означают коренной перемены в политике Бейрута. Ливанские вооружённые силы по-прежнему сдержанны, а также связаны внутренними этнополитическими компромиссами, при которых открытое сотрудничество с Израилем остаётся невозможным.
Тем не менее, как подчеркивают в ЦАХАЛе, «первый шаг к осознанию угрозы уже сделан». И если «Хезболла» продолжит превращать жилые кварталы в узлы дроновой инфраструктуры, Израиль намерен «продолжать действия, независимо от политически чувствительных последствий».
Такой курс, по мнению генерал-майора Томер Бара, является «единственно возможной формой самозащиты» в ситуации, когда терроризм маскируется под повседневную инфраструктуру, а воздушное пространство становится ареной нового типа асимметричной войны.