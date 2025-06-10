Нефти предрекли дальнейшее падение цен

Минэнерго США понизило прогноз мирового спроса на нефть и другие жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2026 году на 30 тыс. баррелей в секунду (б/с) — с 104,61 млн б/с до 104,58 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) министерства.

Прогноз по производству ЖУВ в 2026 году также снижен. Ранее ожидался рост на 1,3 млн б/с по сравнению с 2025 годом — до 105,43 млн б/с. Теперь в EIA прогнозируют, что показатель вырастет лишь на 0,8 млн б/с — до 105,14 млн б/с.

Ведомство ожидает, что растущие мировые запасы нефти будут опускать котировки. Так, к концу года, по прогнозу Минэнерго США, цена Brent снизится до $61 за баррель, а в 2026 году она в среднем составит $59,24 за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $62,33 за баррель в 2025 году и $55,58 за баррель в 2026 году.

Минэнерго США отмечает, что снижение нефтяных котировок спровоцировано увеличением мировых запасов нефти, которые стали результатом замедления спроса на нее и ускоренного роста добычи от стран ОПЕК+.