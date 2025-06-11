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Беспорядки в Лос-Анджелесе: США обвиняют президента Мексики

00:12 580

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник обвинила президента Мексики Клаудию Шейнбаум в потворстве протестам, которые захлестнули Лос-Анджелес (штат Калифорния, США).

«Шейнбаум поощряла эти протесты, и мы осуждаем это», - приводит агентство ЭФЭ слова Ноэм.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, в свою очередь, заявила, что министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм ошибочно обвинила ее в поощрении протестов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), назвав слова главы американского ведомства ложью.

«Несколько минут назад, в ответ на вопрос одного из СМИ, министр внутренней безопасности США ошибочно заявила, что я поощряла насильственные протесты в Лос-Анджелесе. Хочу сообщить, что это абсолютная ложь», - написала Шейнбаум в X.

Мексиканский лидер напомнила о сделанном ей в понедельник заявлении, в котором она «четко осудила насильственные проявления» в ходе миграционных протестов в Лос-Анджелесе. «Мы всегда были против этого - и тем более сейчас, когда я несу высокую ответственность», - добавила президент.

«С другой стороны, наша позиция была и остается неизменной: защита честных, трудолюбивых мексиканцев - тех, кто помогает экономике США и поддерживает свои семьи в Мексике. Я уверена, что диалог и взаимное уважение - лучший путь к пониманию между нашими народами и нашими странами, и что это недоразумение будет разрешено», - подытожила Шейнбаум.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе, президент США Дональд Трамп распорядился направить туда подразделения национальной гвардии. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в район беспорядков направлены подразделения морской пехоты.

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