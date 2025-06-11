И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Удивительные, ну, просто невероятные вещи происходят прямо сейчас в Грузии. Вся страна, а точнее её политически активная часть, ломает голову, пытаясь понять: в чём, собственно, дело, и где тут скрыт тайный замысел? Версий — море, но все они в конечном итоге приводят к простой мысли: мы ничего не знаем. Совсем ничего!.. Началась эта история пару месяцев назад с отставки чрезвычайно влиятельного главы Службы государственной безопасности Важи Лилуашвили. И пусть вас не вводит в заблуждение название этого ведомства — никакой национальной безопасностью оно, строго говоря, не занималось. Его основная функция - в поддержании тотального контроля над лояльностью сотрудников бюджетного сектора.

Допустим, вы захотели занять хоть серьёзную должность в государственной структуре. В таком случае вас ждёт "всесторонняя проверка" — Служба безопасности изучит вашу биографию, пересмотрит все ваши публикации в социальных сетях и наведёт справки о родственниках — не проявляли ли они вдруг симпатии к оппозиции. Примут вас на работу или нет — решает именно это ведомство. Если оно убедится в вашей политической благонадежности, как говорили в советские времена, идеологической чистоте и полной преданности правящей партии, то примите поздравления - вы получили желанную вакансию. Служба безопасности опутала своей паутиной весь государственный сектор. Она наблюдает, фиксирует и доносит: «У сотрудника такого-то сын — постоянный участник протестов, просим принять меры». Разгонами акций и арестами активистов СГБ напрямую не занимается — это, скорее, машина превенции. Но её влияние на полицейскую систему колоссально. Поэтому в условиях политического кризиса и непрекращающихся протестов смена руководителя СГБ — это, безусловно, чрезвычайное происшествие. Затем последовали полтора месяца затишья и незначительных перестановок. А неделю назад — новый сюрприз: отстранён генеральный прокурор - один из столпов режима «Грузинской мечты». И здесь уже серьёзно. Поскольку именно прокуратура обеспечивает юридическую «упаковку» всех арестов и репрессий. В этой системе она играет ключевую роль. Поэтому смена такого тяжеловеса вызвала целую волну вопросов.

В чём смысл? Почему режим избавляется от проверенных, надёжных, закалённых в боях кадров, прошедших огонь, воду и медные трубы? И заменяет их безликими чиновниками с такой же безликой чиновничьей психологией? И ответ не заставил себя долго ждать: якобы действующий премьер-министр Ираклий Кобахидзе пожаловался Бидзине Иванишвили на то, что борьба с инакомыслием шла бы куда бодрее и эффективнее, если бы на ключевых постах находились люди, подобранные лично им, Кобахидзе. Пока речь шла о главе СГБ и генеральном прокуроре, эта версия казалась более или менее правдоподобной. Но затем произошло нечто куда более поразительное — в отставку был отправлен министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. И логичные объяснения кончились. Попробую растолковать уважаемым читателям haqqin.az, чтобы был понятен масштаб этой отставки. Вахтанг Гомелаури — не просто министр, а многолетний глава личной охраны Бидзины Иванишвили, верный преторианец, готовый сложить голову за своего императора. Такие кадры — на вес золота. Их, как правило, долго подбирают, скрупулезно воспитывают и от себя не вообще отпускают. А Министерство внутренних дел — это скелет «Грузинской мечты», обеспечивающий существование правящей партии. Пять тысяч полицейских охраняют режим, разгоняют протесты, избивают демонстрантов, арестовывают активистов… И всю эту систему тотального подавления строил лично Гомелаури. И в самом деле, где ещё найти такого — из списка Магнитского, без страха и совести, готового идти до конца?

А тут, нате вам, на место сурового преторианца назначают какого-то карьерного милиционера, чья последняя должность — служба приставов в Министерстве образования. То есть, сменщик Гомелаури следил, чтобы школьники не дрались в коридорах и не курили в туалетах. Как же все это понять? На пороге массовых репрессий, в момент объявления о запрете НПО, на фоне уничтожения независимых СМИ и введения уголовной ответственности за посты в соцсетях вы назначаете Лаврентием Берием человека, который ещё вчера гонял подростков по школьному двору?!.. Словом, отставка Вахтанга Гомелаури вызвало шок. И ещё больше вопросов: кто, зачем, и с какой целью меняет лошадей на переправе? Но настоящий шок был впереди. Утром 10 июня МВД Грузии объявило о перестановках в своих рядах – на другие посты были отправлены главы патрульной и криминальной полиций. Оба — ключевые участники репрессивной системы. Их перевод — это тоже тревожный сигнал, пусть и не катастрофа. Ну, а затем случилось то, чего вообще никто не ожидал – в отставку был отправлен глава Департамента особых поручений Звиад Харазишвили. Чтобы было понятно: при дворе Бидзины Иванишвили Звиад Харазишвили, более известный как Хареба, — это что-то вроде Дзержинского при позднеи Ленине. Бессменный командир спецназа ещё со времён Михаила Саакашвили. Хареба был фигурой почти мифической. Его боялись, его уважали. Он контролировал три тысячи спецназовцев — ту самую армию, на которую реально опирался режим. Если вам нужно построить сильную власть и необходим человек, внушающий ужас всем подряд — вот он, готов на своем посту к труду и обороне. Словом, отставка Харебы — пожалуй, самое невероятное событие в грузинской политике последних пяти лет.