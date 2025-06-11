Хуситы ударили по аэропорту в Тель-Авиве

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о нанесении нового удара по аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа.

Согласно тексту, по объекту были выпущены две баллистические ракеты. Утверждается, что один из снарядов «попал прямо [по территории] аэропорта» и израильским средствам ПВО «не удалось его перехватить».

Хуситы заверили, что продолжат атаковать территории Израиля в целях оказания поддержки палестинскому народу и призвали авиакомпании незамедлительно прекратить полеты в аэропорт Бен-Гурион.

Ранее пресс-служба армии Израиля информировала о том, что израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена, в связи с чем в ряде районов в центральной части еврейского государства была объявлена воздушная тревога.