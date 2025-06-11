Узбекистан требует разъяснений от России

МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками граждан республики на территории России, сообщил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов. Эта тема обсуждалась на очередной встрече дипломатов двух стран по вопросам миграции.

«Мы подчеркнули, что обеспокоенность вызывают сообщения о несанкционированных проверках, неуважении и грубом обращении с гражданами Узбекистана в отдельных случаях на территории России. Мы обратили внимание на то, что такие случаи не соответствуют дружественным отношениям между нашими странами, что необходимы конкретные меры по их предотвращению», — говорится в заявлении.

Узбекская сторона призвала обеспечить соблюдение международного права и прав человека в отношении всех граждан и обратилась к «соответствующим органам РФ» с просьбой «относиться к гражданам Узбекистана с уважением, не унижать их честь и достоинство».

Посольство Узбекистана направило в МИД России ноту с просьбой дать разъяснения по данной ситуации.