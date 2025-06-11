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Трамп выдвинул Нетаньяху два условия

00:51 500

В понедельник, 9 июня, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 40 минут говорили по телефону. По информации 12-го канала, президент США заявил, что Израиль должен завершить войну в Газе и отказаться от атаки по иранским ядерным объектам.

Центральной темой разговора был именно Иран. Трамп очередной раз заявил, что Тегеран «хочет заключить сделку».

«Иранцы дадут плохой ответ, предполагает он. Но не такой, чтобы прекратить переговоры. А пока «надо снять атаку на Иран с повестки дня», цитирует Трампа 12-й канал.

При этом президент США впервые заявил, что хочет прекратить войну.

Также два источника 12-го канала сообщили, что Нетаньяху пытался выяснить у Трампа, даст ли он Израилю зеленый свет на атаку в случае провала переговоров. Но президент США так и не дал четкого ответа.

Известно, что Трамп назвал вчерашний разговор «хорошим». А Нетаньяху сразу после него созвал слушания по вопросам безопасности, касающиеся ядерного оружия Ирана.

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